18+
19 июня 2019 г.
последняя новость: 19:53
Палестинцы отказались от права на возвращение?
Тонкая игра Ирана
У миллиона израильтян — двойное гражданство: каков он, паспорт мечты?
Первая группа строительных рабочих из Украины прибыла в Израиль
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Приключения Светланы Лободы
Израильская антиутопия стала фестивальным хитомi
20-секундное видео спасло девочке жизнь
Израиль ищет рычаги давления на ХАМАС
Власть, хочешь сниматься в кино?
Кто нападает на Верховный суд
Отношение к выходцам из России в Израиле чудовищное
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:17 Фигуранты дела о коррупции в "Хеврат Хашмаль" заплатят государству миллионные компенсации по гражданскому иску
17:40 Тарифы проезда на такси выросли на 3,2%
17:30 В Ле-Бурже заключена первая сделка на покупку израильских электросамолетов Eviation Alice
16:48 Объявлены победители тендера на работу фуникулера "Рахбалит" в Хайфе
15:48 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
08:53 Калифорнийское вино и масло из Нью-Мексико: США требуют от Израиля отмены пошлин на 40 товаров
07:36 NATO завершило установку израильских систем защиты на парк транспортных самолетов
15:57 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
13:18 Facebook представил новую криптовалюту, разработанную в США и Тель-Авиве
12:15 Авив Гефен займется маркетингом медицинской марихуаны
Загрузка...
Экономика

В Ле-Бурже заключена первая сделка на покупку израильских электросамолетов Eviation Alice

время публикации: 17:30 | последнее обновление: 17:43 блог версия для печати фото
В Ле-Бурже заключена первая сделка на покупку израильских электросамолетов Eviation Alice

Израильская компания Eviation Aircraft заключила на авиашоу в Ле-Бурже (Франция) первый в истории контракт на поставку пассажирских электросамолетов.

Десять девятиместных электросамолетов Eviation Alice приобретены американской авиакомпанией Cape Air.

Стоимость каждого такого самолета в полной комплектации составляет около 4 миллионов долларов. Дальность полета на одной зарядке – до 1000 км. Крейсерская скорость – около 450 км/ч. Самолет имеет три двигателя MagniX.

Электросамолет полностью выполнен из композитных материалов. Возможен беспилотный вариант использования.

В настоящее время самолеты Alice проходят испытательные полеты. Ожидается, что коммерческое использование этих электросамолетов начнется в 2022 году.

Создатели и первые покупатели Eviation Alice говорят о начале новой эры авиасообщения, когда перелеты перестанут наносить ущерб окружающей среде.

О презентации и первой закупке Eviation Alice сообщают многие мировые СМИ, включая агентство Reuters, телеканалы CNN и ABC News, и многие другие.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019