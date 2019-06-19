Калифорнийское вино и масло из Нью-Мексико: США требуют от Израиля отмены пошлин на 40 товаров

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает на правительство Израиля серьезное давление, добиваясь снятия пошлин на поставку в Израиль американской продукции.

В последние недели между сторонами в обстановке повышенной секретности проводятся переговоры по данному вопросу. Как сообщает газета The Marker, на повестке дня – пошлины на 40 наименований товаров, включая 15 наименований сельскохозяйственной продукции.

Издание публикует неполный список сельхозтоваров, пошлины на которые требует сократить или отменить Белый дом: яблоки, груши, твердые сыры, сливочное масло, очищенный миндаль, неочищенный миндаль, виноградный сок, вино, карп, нут, картофель.

В частности, США требуют разрешить беспошлинный импорт в Израиль 13 тысяч тонн яблок в год (10% годового потребления внутреннего рынка) вместо импортируемых на данный момент 3 тысяч тонн. Пошлина на импорт яблок составляет 1,85 шекеля за килограмм.

Квоту на беспошлинный импорт груш США требуют увеличить с 1.300 тонн до 4.000 тонн (14% годового потребления внутреннего рынка).

Одно из ключевых требований американской стороны – беспошлинный импорт в Израиль 10 тысяч тонн сыров в год, из которых 9 тысяч тонн – твердых сыров. Это 20% годового потребления внутреннего рынка. Пошлина на импорт твердых сыров составляет 7,4 шекеля за килограмм.

Квоту на импорт масла, в первую очередь – из Нью-Мехико, американцы требуют увеличить с 300 тонн в год до 850 тонн в год (14% годового потребления внутреннего рынка).

Защищая интересы калифорнийских виноделов, США требуют разрешить беспошлинный импорт в Израиль 600 тысяч литров вина (2% от годового потребления внутреннего рынка).

Также среди требований – беспошлинный импорт 1.000 тонн карпа (почти треть годового потребления внутреннего рынка), 4,5 тысячи тонн чищенного миндаля (пошлина составляет 1,8 доллара за килограмм) и 2 тысячи тонн нечищеного миндаля (пошлина составляет 1,35 долларов за кг), 2 тысячи тонн нута (7% годового потребления внутреннего рынка), 4.000 тонн картофеля для чипсов (0,7% годового потребления внутреннего рынка).

Комментарий экономического обозревателя NEWSru.co.il Михаила Шафранова

Договор о свободной торговле между Израилем и США был подписан в 1985 году, став первым для Израиля и первым для США вне Северной Америки. В последний раз изменения в него вносились в 2004 году.

По данным министерства торговли США, практически любая импортируемая в Соединенные Штаты израильская продукция является конкурентоспособной, тогда как почти вся американская сельхозпродукция, поставляемая в Израиль, облагается высокими пошлинами и сталкивается со значительной бюрократией.

США являются крупнейшим торговым партнером Израиля с оборотом более 30 миллиардов долларов в год, из которых на долю сельского хозяйства приходится 1 миллиард долларов. При этом дефицит США в торговле с Израилем составляет 14 миллиардов долларов.

Выполнение требований США без дополнительных действий со стороны правительства приведет к снижению цен на сельскохозяйственную продукцию для конечного потребителя, однако при этом лишит госказну пошлин в размере нескольких сотен миллионов шекелей в год и приведет к резкому сокращению фермерских хозяйств и росту безработицы в данном секторе.

На текущий момент давление Белого дома, не стесняющегося требовать изменений в торговых отношениях не только от Китая, но и от таких союзников как Турция и Индия, стало гораздо более серьезным. По оценке политических экспертов, на сей раз в Иерусалиме предпочтут пойти на уступки, особенно если в обмен можно будет добиться снижения давления в других сферах, и в первую очередь – касательно готовящегося Вашингтоном плана мирного урегулирования.

В данном случае правительство может использовать давление со стороны США для проведения давно назревшей реформы всей сельскохозяйственной отрасли страны, до сих пор живущей квотами на производство и защитными пошлинами. Переход от старой модели закрытого рынка к прямому субсидированию фермерских хозяйств, как это делается в большинстве развитых стран, позволит значительно снизить дороговизну жизни, сохранив при этом сельское хозяйство. Прямое субсидирование позволит фермерам в значительно меньшей степени зависеть от рыночных цен на свою продукцию, а государству – сохранять и развивать дополнительные аспекты влияния сельского хозяйства на экономику страны – сохранение почв, защиту открытых территорий от незаконного вторжения и т.д.





