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Экономика

Отчет о зарплатах госслужащих: порты на первых трех позициях

время публикации: 07:12 | последнее обновление: 07:28 блог версия для печати фото
Отчет о зарплатах госслужащих: порты на первых трех позициях
Хайфский порт
Банк Израиля

Согласно отчету ответственного за зарплаты госслужащих, в 2017 году средняя зарплата в государственных компаниях составила 23 тысячи шекелей в месяц при средней зарплате по стране в 9.500 шекелей. Отчет за позапрошлый год опубликован на этой неделе.

Самая большая средняя зарплата была у работников Хайфского порта – 33.078 шекелей в среднем. На втором месте – Ашдодский порт со средней зарплатой 29.860 шекелей, на третьем – Израильская портовая компания со средней зарплатой 28.960 шекелей. Далее идут Банк Израиля (28.085), Израильская электрическая компания (27.432), Управление ценных бумаг (27.238), Управление лотерей (26.803), концерн "Рафаэль" (26.497), компания "Эльта" (26.106).

Список самых высокооплачиваемых госслужащих возглавляет врач-специалист в больнице "Адаса", получавший 253 тысячи шекелей в месяц брутто. На втором месте – врач-офтальмолог в больничной кассе "Клалит" с зарплатой 182 тысячи шекелей брутто, на третьем – заведующий отделением общей хирургии в кассе "Клалит" (160 тысяч шекелей).

Далее идут гендиректор концерна "Авиационная промышленность" Йоси Вайс (126 тысяч), сотрудник концерна "Рафаэль" (114 тысяч), лоцман Ашдодского порта (99 тысяч), гендиректор компании "Эльта" Нисим Адас (98 тысяч), гендиректор "Хеврат Хашмаль" Офер Блох (97 тысяч), хирург в больнице "Ихилов" (94 тысячи), гендиректор больничной кассы "Маккаби" Ран Саар (93 тысячи), гендиректор компании "Пи Глилот" Ави Дотан (92 тысячи), ректор Открытого университета Яаков Мецер (91 тысяча), гендиректор больницы "Бней Цион" Амнон Рофэ и главврач Ведомства национального страхования Ишай Остфельд (по 90 тысяч), юридический советник Управления аэропортов Арье Шохам (87 тысяч).

Отчет свидетельствует о существенных разрывах в зарплате работников на общественной службе. Так, 11% работников госкомпаний зарабатывают в среднем 7 тысяч шекелей при средней зарплате всех работников госкомпаний в 23 тысячи шекелей. В вузах средняя зарплата 40% работников составляет 6.400 шекелей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 февраля 2019 г.
Отчет о зарплатах госслужащих: 31% роста за 10 лет
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 октября 2018 г.
Зарплаты израильских госслужащих выросли за год на 5 млрд шекелей





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