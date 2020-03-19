Падение и взлет шекеля: хаос на валютных рынках

Стремительный рост курса шекеля по отношению к доллару и другим ведущим валютам, которым были отмечены сегодняшние торги, как и обвал шекеля в предшествующие две недели, является следствием мер, предпринимаемых центральными банками разных стран и хаоса на валютных рынках из-за резкого изменения валютных потоков.

Еще 11 марта курс доллара составлял 3,508 шекеля, а уже к 17 марта официальный курс составил 3,862 шекеля (в ходе торгов он был заметно выше и опустился после вмешательства Банка Израиля).

Столь резкое падение курса шекеля стало следствием столкновения двух валютных потоков: иностранные компании закупали меняли шекели на доллары, чтобы вывести их из Израиля на домашние рынки, а израильские институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные кассы и т.д.), активно вкладывавшие средства в иностранные рынки, были вынуждены увеличивать свои валютные запасы, чтобы закрыть долларовые позиции за границей, и также меняли шекели на доллары.

В результате образовалась локальная нехватка долларов на израильском рынке, приведшая к росту ставки суточной ставки рефинансирования (repo) в долларах до 15%.

В этот момент в ситуацию вмешался Банк Израиля, впервые за многие годы не покупавший, а продававший доллары. Вливание на рынок миллиарда долларов и заявление, что на поддержку рынка repo в случае необходимости выделены 15 миллиардов долларов из резервов центробанка, привели к откату.

19 марта официальный курс доллара рухнул до 3,683 шекеля.

Следует отметить, что укреплению курса шекеля способствуют и шаги других центробанков, включая снижение учетной ставки Федеральной Резервной системой США и Банком Англии, а также программы количественного смягчения в США, зоне евро и Великобритании.

Однако в ближайшие дни курс доллара будет определять направленность валютных потоков и готовность Банка Израиля вмешаться в ситуацию при нехватке валюты на местном рынке.

Экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов