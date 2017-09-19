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Экономика

Израиль признал выращивание марихуаны отраслью сельского хозяйства

время публикации: 13:07 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Израиль признал выращивание марихуаны отраслью сельского хозяйства
Израиль признал выращивание марихуаны отраслью сельского хозяйства
Израиль признал выращивание марихуаны отраслью сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства объявило выращивание марихуаны сельскохозяйственной отраслью, открыв фермерам в этой сфере доступ к государственным субсидиям.

Следует подчеркнуть, что речь идет только о медицинской марихуане, известной как Medical Grade Cannabis.

Фермеры, занимающиеся выращиванием медицинской марихуаны, смогут получать поддержку министерства сельского хозяйства, квоты на воду для сельского хозяйства и информационную поддержку.

По оценке экспертов минсельхоза, выращивание медицинской марихуаны становится рентабельным только при условии, что под нее отводятся не менее 4 дунамов (4.000 кв.м.) земли. Потенциальные объемы экспорта оцениваются в 1-4 миллиарда шекелей в год.



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