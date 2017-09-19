Израиль признал выращивание марихуаны отраслью сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства объявило выращивание марихуаны сельскохозяйственной отраслью, открыв фермерам в этой сфере доступ к государственным субсидиям.

Следует подчеркнуть, что речь идет только о медицинской марихуане, известной как Medical Grade Cannabis.

Фермеры, занимающиеся выращиванием медицинской марихуаны, смогут получать поддержку министерства сельского хозяйства, квоты на воду для сельского хозяйства и информационную поддержку.

По оценке экспертов минсельхоза, выращивание медицинской марихуаны становится рентабельным только при условии, что под нее отводятся не менее 4 дунамов (4.000 кв.м.) земли. Потенциальные объемы экспорта оцениваются в 1-4 миллиарда шекелей в год.





