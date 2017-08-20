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Экономика

СМИ: ожидается, что к концу года тарифы на электричество снизятся на 3%

время публикации: 20:03 | последнее обновление: 20:07 блог версия для печати фото
СМИ: ожидается, что к концу года тарифы на электричество снизятся на 3%

В воскресенье, 20 августа, Управление по электроэнергии объявило об ожидаемом снижении тарифов на электричество для частных пользователей к концу текущего года.

По информации 10-го канала ИТВ, ожидается, что тарифы на электричество снизятся на 3% с декабря 2017 года.

Управление электроэнергии объясняет это снижением расходов на содержание и обслуживание электросети. Кроме того, специалисты полагают, что снижение тарифов должно стимулировать "Хеврат Хашмаль" добиваться большей эффективности.

Сайт Nana10 пишет, что Управление по электроэнергии приняло решение пересмотреть тарифы после сравнения отчетов "Хеврат Хашмаль" с отчетами электрических компаний в других странах.

Окончательное решение должно быть принято в ходе слушаний на специальной комиссии. Скорее всего, "Хеврат Хашмаль" будет возражать против изменения тарифов.



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