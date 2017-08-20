Мобильная связь в Израиле. Итоги опроса 2017 года

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "Мобильная связь в Израиле – 2017", проводившийся через пять лет после начала реализации реформы рынка сотовой связи. Целью опроса было выяснение предпочтений нашей аудитории и определение позитивного и негативного рейтингов израильских компаний мобильной связи.

Похожий опрос мы проводили в прошлом году. Результаты нынешнего опроса сравниваются с данными, полученными год назад и пять лет назад.

В новом опросе, который проводился 16-20 августа, приняли участие 2.119 респондентов (1.815 из них ответил на все 29 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что новые мобильные операторы "Голан Телеком" и Hot Mobile сохраняют популярность, хотя эти компании и испытывают серьезные трудности. Не теряет популярность и виртуальный оператор 012 Mobile, являющийся бюджетным брендом в рамках компании "Партнер".

Около половины участников опроса (49%) заявили, что после реформы 2012 года перешли к одному из новых операторов. Это не считая 13% – тех, кто неоднократно за эти годы менял сотовую компанию и не может однозначно заявить о переходе к новому или к одному из старых операторов. К одному из старых операторов перешли примерно 12% опрошенных. 22% респондентов заявили, что после реформы не сменили сотового оператора.

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ

В настоящее время 30% наших читателей – клиенты HOT Mobile (на 2% больше, чем год назад, +7% с 2013 года), 22% – "Голан Телеком" (-5% с прошлого года, -4% с 2013 года), 18% – "Партнер" (+1%/-11%), 16% – 012 Mobile (+1%/+10%), 12% – "Селком" (-2%/-6%), 10% – "Пелефон" (+2%/+1%), 1,5% – "Рами Леви Тикшорет" (0%/+0,5%). Доля каждого из остальных операторов – менее 1%.

На сегодняшний день 27% наших читателей считают привлекательными предложения компании HOT Mobile (год назад таких было 37%), 24,5% – "Голан Телеком" (год назад – 31%, четыре года назад – 55%), 19% – 012 Mobile (17% год назад), 8% – "Партнер" (без изменений за год), 5% – "Селком" (-2%), 5% – "Пелефон" (без изменений), 4,5% – "Рами Леви Тикшорет" (почти без изменений).

"Лучшими мобильными операторами" в 2017 году были названы: 1) HOT Mobile – 24% (как и год назад), 2) "Партнер" – 23% (поднялся на одну строчку), 3) "Голан Телеком" – 21% (опустился на одну строчку), 4) 012 Mobile – 16%, 5) "Селком" – 15%, 6) "Пелефон" – 14%.

В тройку "худших", как и три года назад, попали все старые крупные израильские сотовые компании: "Селком" (30%), "Пелефон" (26,5%) и "Партнер" (18%). 16% назвали худшей компанией HOT Mobile, 9% – "Голан Телеком".

ВЫБОР И СМЕНА КОМПАНИИ

12% опрошенных заявляют, что намерены сменить компанию. Год назад таких было 11%. В 2012-м году, накануне вступления реформы в силу, о намерении сменить компанию заявляли 67% респондентов.

За время жизни в Израиле 62% меняли сотовую компанию неоднократно, 27% – единожды, 11% не меняли ни разу. (Эти показатели отличаются от результатов 2016 года не более чем на 1%.)

При выборе оператора мобильной связи наиболее значимыми были названы следующие причины: 1) стоимость услуг – 82%, 2) качество и надежность связи – 75%, 3) стабильность связи и доступа к интернет-ресурсам – 55%, 4) возможность сохранения старого номера – 50%, 5) скорость доступа к интернет-ресурсам – 45%.

РАСХОДЫ

Абсолютное большинство опрошенных (80%) заявили, что за пять лет после начала реформы системы сотовой связи в Израиле их расходы на мобильную связь сократились.

При этом большинство респондентов (61%) отмечают, что за последний год эти расходы не сокращались. 33% заявили, что их расходы на мобильную связь уменьшились и в течение последнего года.

На сегодняшний день, в среднем, наш читатель-израильтянин платит за услуги мобильной связи, предоставляемые лично ему, около 55 шекелей в месяц. Средний расход на мобильную связь на семью составляет 123 шекеля в месяц. По сравнению с прошлым, затраты немного снизились.

Для сравнения: до реформы средний личный расход нашего читателя на мобильную связь составлял 150 шекелей в месяц, на семью – 300-400 шекелей. Через год после начала реформы личный расход составлял 120 шекелей в месяц, семейный – около 300 шекелей.

Лишь 17 процентам опрошенных полностью или частично мобильную связь оплачивает работодатель.

ПАКЕТЫ И УСЛУГИ

78% опрошенных используют безлимитный пакет сотовой связи, 17,5% – лимитированный пакет сотовой связи (абонентская плата в обмен на определенное количество единиц связи, после превышения которого тариф меняется). Менее 1% пользуются программой предоплаты. И только 0,4% сообщили, что у них "кошерный" пакет связи. За последний год этот показатель остался неизменным.

5% используют пакет интернет-трафика до 1 гигабайта в месяц, 22% – до 5 гигабайт в месяц, 34% – до 10 гигабайт в месяц, 15% – до 20 гигабайт в месяц, 9% – более 20 гигабайт в месяц. 9% затруднились с ответом. По сравнению с прошлым годом заметно выросло число пользователей пакетом до 20 Гб и более в месяц.

98% опрошенных используют мобильный телефон для звонков внутри Израиля, 87% пользуются интернетом через мобильный телефон, 82% отправляют в Израиле SMS-сообщения, 47,5% звонят по мобильному телефону за границу, 31% подключаются по мобильному телефону к интернету за границей, 29% звонят по мобильному из-за границы, 27% отправляют MMS-сообщения в Израиле, 22,5% развлекаются играми через мобильный телефон, 22% слушают музыку с помощью мобильного телефона, 18,5% используют "облачный" архив, 13% проводят видео-конференции по мобильному телефону, 8% смотрят телепередачи с помощью мобильного телефона.

Только 18% уверены, что их оператор блокирует мобильный телефон в случае кражи аппарата. 78% не знают, есть ли в их компании такая услуга. 3% считают, что такой услуги их оператор не предоставляет.

АППАРАТЫ И ФУНКЦИИ

6% опрошенных используют мобильный телефон iPhone 7, 12% – iPhone предыдущих моделей, 4% – Samsung Galaxy S8, 25% – Samsung Galaxy S предыдущих моделей, 16% – другую модель Samsung, 2% – LG G6, 16% – другую модель LG, 4% – одну из моделей Sony, 11% – одну из моделей Xiaomi (заметный рост за последний год), 4% – одну из моделей Huawei, 4% – одну из моделей Nokia, 4% – Meizu, 2% – HTC и т.д. Отметим рост популярности дешевых моделей.

75% используют один аппарат сотовой связи, 17% – два, 7% – три и более.

У 53% опрошенных есть стационарный телефонный аппарат в дополнение к мобильному, у 47% – только мобильный (число пользователей стационарных телефонов последовательно сокращается в течение последних пяти лет).

95% респондентов больше говорят по мобильному, чем по стационарному телефону.

Используемые функции мобильного телефона, ТОП-10: 1) телефонный разговор – 98%, 2) отправление и чтение текстовых сообщений (SMS) – 89%, 3) фотоаппарат – 91%, 4) получение информации через интернет – 86%, 5) часы и будильник – 84%, 6) калькулятор – 78%, 7) видеокамера – 78%, 8) проверка электронной почты – 77%, 9) Waze – 69,5%, 10) GPS – 64%.

78% опрошенных заявили, что уже не представляют свою жизнь без мобильного телефона.

КАЧЕСТВО УСЛУГ

78% опрошенных довольны качеством услуг компании мобильной связи, клиентами которой они в настоящее время являются. 12% – недовольны. 10% затруднились с однозначным ответом.

76% довольны скоростью и качеством интернет-связи, предоставляемой вашим мобильным оператором. 19% – недовольны. 5% заявили, что у них пакет связи без интернета.

60% считают, что после реформы 2012 года качество услуг компаний мобильной связи улучшилось. 19% полагают, что качество обслуживания не изменилось. 5% заявили, что качество услуг ухудшилось.

31,5% респондентов, пользовавшихся мобильной связью за границей, сталкивались с ситуацией, когда мобильный оператор не был в состоянии обеспечить для качественную связь за пределами Израиля, или затраты на обеспечение связи за границей оказывались значительно большими, чем предполагалось договором.

35% опрошенных, находясь за границей, выбирают программу местного оператора сотовой связи. 18% продолжают пользоваться программой израильского оператора. 20% ответили, что их выбор зависит от страны, в которую они отправляются.

25% отвечали на наши вопросы с мобильного телефона, 74% – со стационарного компьютера, лэптопа или планшета.