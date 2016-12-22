Ашдод, Ашкелон и Нетания станут "городами репатриантов". Разъяснение министра Софы Ландвер

Летом 2016 года министерство внутренних дел, основываясь на постановлении БАГАЦ, приняло решение об отмене статуса "город репатриантов" ("Ир олим", "Ир колетет алия"), дающий муниципалитетам право взимать с расположенных в городе государственных структур муниципальный налог ("арнона") в полном объеме.

До 28 декабря 2016 года (дата вступления в силу постановления БАГАЦ) статус имеют около 60 населенных пунктов. Почти все (за исключением Кармиэля) получили его в 50-60 годы прошлого века. После 1990 года данный статус не был присвоен ни одному городу. "Репатриантскую" льготу продолжали получать такие города, как Рамат а-Шарон, Цфат, Рош-Пина, в которых в последние десятилетия доля репатриантов среди населения была мизерной. При этом города, массово принимавшие "большую алию", такие как Нетания, Ашдод или Ашкелон, льготы не получали.

Еще в 2005 году государственный контролер отметил в отчете, что у МВД нет четких критериев, по которым населенный пункт имеет право на статус "города репатриантов". По данным исследовательского центра Кнессета, в 2013 году в 26 "городах репатриантов" доля репатриантов среди населения была ниже, чем в среднем по стране.

Отмена старого статуса "город репатриантов" прописана в одном из параграфов закона о государственном регулировании, предусматривающем создание при МВД фонда аккумулирования и перераспределения муниципального налога, полагающегося муниципалитетам за расположенные на их территории государственные структуры и военные базы. Изначально планировалось, что деньги из этого фонда (около 500 миллионов шекелей) будут распределяться между городами, действительно принимающими репатриантов, однако позднее центр местной власти и ряд депутатов, включая председателя финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), выступили против этого шага, утверждая, что большинство старых "городов репатриантов" являются городами с социально слабым населением.

В беседе с экономическим редактором NEWSru.co.il Михаилом Шафрановым министр алии и абсорбции Софа Ландвер (партия "Наш дом Израиль") рассказала, что сначала ей пришлось пресечь попытку правительства "забыть" про обещанное выделение средств городам, принявшим "большую алию", а затем депутат Одед Форер (НДИ) сумел добиться частичного выполнения обещания МВД на заседаниях финансовой комиссии Кнессета.

Госпожа министр, как теперь будет определяться "город репатриантов"?

Если раньше "городом репатриантов" был Рамат а-Шарон, то теперь ими будут признаны Ашдод, Ашкелон, Нетания – города, в которых действительно проживает большое количество репатриантов. При этом статус получат только города, находящиеся в 1-7 социоэкономических кластерах, то есть "богатый" город не получит статус "города репатриантов", даже если в нем будет проживать много репатриантов.

Про Ашдод и Нетанию понятно, но где будет проходить граница между "городом репатриантов" и городом, в котором есть репатрианты, но не в таких больших количествах?

Граница будет, но на данный момент этот вопрос еще не согласован.

О каких суммах идет речь?

Общий размер фонда составит 300 миллионов шекелей в 2017 году и 500 миллионов шекелей в последующие годы. 13% из этих денег будут распределяться между городами, которые получат статус "город репатриантов" (остальные средства будут распределяться по социоэкономическим критериям; 25% средств фонда министр внутренних дел сможет распределять по своему усмотрению – прим. ред.)

Эти средства будут выделяться только на определенные нужды или пойдут в общую казну муниципалитетов?

Эти средства будут направлены в первую очередь на принятие репатриантов и облегчение из абсорбции.

То есть их нельзя будет потратить на прокладку дорог или проведение концерта в День независимости?

Не думаю, что их будут тратить на концерт, но решать, как именно тратить деньги, будет каждый муниципалитет в соответствии со своими нуждами и потребностями.





