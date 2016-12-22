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14:13 Ашдод, Ашкелон и Нетания станут "городами репатриантов". Разъяснение министра Софы Ландвер
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Экономика

Ашдод, Ашкелон и Нетания станут "городами репатриантов". Разъяснение министра Софы Ландвер

время публикации: 20 декабря 2016 г., 14:13 | последнее обновление: 20 декабря 2016 г., 14:14 блог версия для печати фото
Софа Ландвер
Ашкелон
Нетания
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Летом 2016 года министерство внутренних дел, основываясь на постановлении БАГАЦ, приняло решение об отмене статуса "город репатриантов" ("Ир олим", "Ир колетет алия"), дающий муниципалитетам право взимать с расположенных в городе государственных структур муниципальный налог ("арнона") в полном объеме.

До 28 декабря 2016 года (дата вступления в силу постановления БАГАЦ) статус имеют около 60 населенных пунктов. Почти все (за исключением Кармиэля) получили его в 50-60 годы прошлого века. После 1990 года данный статус не был присвоен ни одному городу. "Репатриантскую" льготу продолжали получать такие города, как Рамат а-Шарон, Цфат, Рош-Пина, в которых в последние десятилетия доля репатриантов среди населения была мизерной. При этом города, массово принимавшие "большую алию", такие как Нетания, Ашдод или Ашкелон, льготы не получали.

Еще в 2005 году государственный контролер отметил в отчете, что у МВД нет четких критериев, по которым населенный пункт имеет право на статус "города репатриантов". По данным исследовательского центра Кнессета, в 2013 году в 26 "городах репатриантов" доля репатриантов среди населения была ниже, чем в среднем по стране.

Отмена старого статуса "город репатриантов" прописана в одном из параграфов закона о государственном регулировании, предусматривающем создание при МВД фонда аккумулирования и перераспределения муниципального налога, полагающегося муниципалитетам за расположенные на их территории государственные структуры и военные базы. Изначально планировалось, что деньги из этого фонда (около 500 миллионов шекелей) будут распределяться между городами, действительно принимающими репатриантов, однако позднее центр местной власти и ряд депутатов, включая председателя финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), выступили против этого шага, утверждая, что большинство старых "городов репатриантов" являются городами с социально слабым населением.

В беседе с экономическим редактором NEWSru.co.il Михаилом Шафрановым министр алии и абсорбции Софа Ландвер (партия "Наш дом Израиль") рассказала, что сначала ей пришлось пресечь попытку правительства "забыть" про обещанное выделение средств городам, принявшим "большую алию", а затем депутат Одед Форер (НДИ) сумел добиться частичного выполнения обещания МВД на заседаниях финансовой комиссии Кнессета.

Госпожа министр, как теперь будет определяться "город репатриантов"?

Если раньше "городом репатриантов" был Рамат а-Шарон, то теперь ими будут признаны Ашдод, Ашкелон, Нетания – города, в которых действительно проживает большое количество репатриантов. При этом статус получат только города, находящиеся в 1-7 социоэкономических кластерах, то есть "богатый" город не получит статус "города репатриантов", даже если в нем будет проживать много репатриантов.

Про Ашдод и Нетанию понятно, но где будет проходить граница между "городом репатриантов" и городом, в котором есть репатрианты, но не в таких больших количествах?

Граница будет, но на данный момент этот вопрос еще не согласован.

О каких суммах идет речь?

Общий размер фонда составит 300 миллионов шекелей в 2017 году и 500 миллионов шекелей в последующие годы. 13% из этих денег будут распределяться между городами, которые получат статус "город репатриантов" (остальные средства будут распределяться по социоэкономическим критериям; 25% средств фонда министр внутренних дел сможет распределять по своему усмотрению – прим. ред.)

Эти средства будут выделяться только на определенные нужды или пойдут в общую казну муниципалитетов?

Эти средства будут направлены в первую очередь на принятие репатриантов и облегчение из абсорбции.

То есть их нельзя будет потратить на прокладку дорог или проведение концерта в День независимости?

Не думаю, что их будут тратить на концерт, но решать, как именно тратить деньги, будет каждый муниципалитет в соответствии со своими нуждами и потребностями.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 сентября 2016 г.
Репатриантам, поселившимся в Негеве и Галилее, выделены специальные пособия и субсидии
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 августа 2016 г.
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