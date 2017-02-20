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Экономика

"Хеврат Хашмаль" вводит новые правила отключения электричества за долги

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 18:29 блог версия для печати фото
"Хеврат Хашмаль" вводит новые правила отключения электричества за долги
"Хеврат Хашмаль" вводит новые правила отключения электричества за долги
"Хеврат Хашмаль" вводит новые правила отключения электричества за долги

В понедельник, 20 февраля, Управление электроэнергии и Электрическая компания сообщили о введении новых правил взимания задолженностей с неплательщиков.

По информации сайта "Мако", согласно новым правилам, "Хеврат Хашмаль" не сможет отключать за долги электричество лицам, пережившим Холокост, старикам, живущим за "чертой бедности", а также лицам, жизнь которых зависит от медицинских приборов, работающих от электросети.

Кроме того, отключения электричества должникам не будут производиться в праздничные дни, во время чрезвычайных ситуаций, а также во время экстремальной жары или резкого похолодания.

Электрическая компания существенно снизит размер штрафа, начисляемого в случае неоплаты счетов в установленный срок.

Министр энергии Юваль Штайниц должен сформировать комиссию, которая должна определить новые категории льготников, имеющих право на скидки при оплате счетов за электричество.

Согласно новым правилам, до двух месяцев будет увеличен срок, в течение которого можно будет погасить долг перед Электрической компанией, после этого компания будет иметь право отключить электричество должнику.

Сообщения о задолженности будут рассылаться в виде СМС-сообщений на четырех языках: иврите, арабском, русском и амхарском.

По информации сайта Nana10, новые правила вступят в силу через три месяца.



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