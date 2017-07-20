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Экономика

Международный арбитраж обязал HP заплатить Израилю 1,6 млрд шекелей налогов

время публикации: 07:36 | последнее обновление: 07:36 блог версия для печати

Международный арбитраж принял сторону налогового управления Израиля и обязал корпорацию HP заплатить 1,6 миллиарда шекелей налогов за вывод из Израиля интеллектуальной собственности, полученной при покупке компании программного обеспечения Mercury в 2006 году.

Данная сумма должна быть выплачена сверх 1,5 миллиарда шекелей, которые HP заплатила Израилю при оформлении сделки, сообщает "Калькалист".

Тяжба между налоговым управлением и HP длилась более 10 лет. В Израиле требовали от компании заплатить налог по ставке 25% от стоимости акций Mercury в 16 миллиардов шекелей, однако компания настаивала на оплате только 1,5 миллиардов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 июля 2006 г.
Hewlett-Packard покупает фирму Mercury за 4,5 миллиарда долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 июля 2006 г.
Государство получит только 150-250 миллионов долларов от продажи Mercury







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