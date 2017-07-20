Международный арбитраж обязал HP заплатить Израилю 1,6 млрд шекелей налогов

Международный арбитраж принял сторону налогового управления Израиля и обязал корпорацию HP заплатить 1,6 миллиарда шекелей налогов за вывод из Израиля интеллектуальной собственности, полученной при покупке компании программного обеспечения Mercury в 2006 году.

Данная сумма должна быть выплачена сверх 1,5 миллиарда шекелей, которые HP заплатила Израилю при оформлении сделки, сообщает "Калькалист".

Тяжба между налоговым управлением и HP длилась более 10 лет. В Израиле требовали от компании заплатить налог по ставке 25% от стоимости акций Mercury в 16 миллиардов шекелей, однако компания настаивала на оплате только 1,5 миллиардов.