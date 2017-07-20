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Экономика

Заседание БАГАЦ по забастовке "Хеврат Хашмаль": государство отказалось от предложения заморозить реформу рынка электроэнергии

время публикации: 17:32 | последнее обновление: 17:32 блог версия для печати фото
Заседание БАГАЦ по забастовке "Хеврат Хашмаль": государство отказалось от предложения заморозить реформу рынка электроэнергии

В четверг, 20 июля, в Высшем суде справедливости проходит рассмотрение иска государства, израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и форума частных производителей электроэнергии против рабочего комитета "Хеврат Хашмаль" и всеизраильского суда по трудовым спорам.

Представители государства отклонили предложение судей БАГАЦ заморозить на 100 дней любые действия на рынке электроэнергии для дополнительных переговоров с рабочим комитетом "Хеврат Хашмаль".

Гендиректор министерства энергетики Шауль Меридор заявил, что именно отказ государства увязывать реформу рынка электроэнергии с мерами по реформе "Хеврат Хашмаль" стал точкой преткновения, приведшей стороны в БАГАЦ, и что если бы государство заморозило реформы, сейчас страна столкнулась бы с серьезной нехваткой электричества.

Его поддержал и гендиректор министерства финансов, заявивший, что государство готово не предпринимать никаких шагов, касающихся напрямую работников "Хеврат Хашмаль", но не может заморозить реформу рынка электроэнергии.

В свою очередь, представители рабочего комитета и поддерживающей его Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") настаивают на том, что реформа рынка электроэнергии подрывает основы существования "Хеврат Хашмаль" и угрожает стабильности рабочих компании.

В ходе слушаний судьи несколько раз выступили с замечаниями, осуждающими действия рабочего комитета и решения всеизраильского суда по трудовым спорам.

В частности, судья Ноам Сольберг заявил представителям рабкома, что "у них нет права останавливать выплаты поставщикам", и потребовал объяснить, "по какому праву они это делают?"

Председатель судебной коллегии заместитель председателя БАГАЦ Эстер Хают заявила, что "принципиальный вопрос – есть ли здесь право на забастовку, и является ли эта забастовка политической (что запрещено законом – прим. ред.), и суд по трудовым спором на эти вопросы ответа так и не дал".

Напомним, что 10 июля представители государственной прокуратуры сообщили, что государство требует немедленного прекращения забастовочных санкций, без каких-либо условий и без прекращения подготовки к реформе рынка электроэнергии в стране. Данная позиция основана на аргументах, подробно изложенных в иске против суда по трудовым спорам, поданном госпрокуратурой в БАГАЦ.

В совместном заявлении министерств финансов и энергетики также подчеркивается, что нет никакой нужды во встрече министра финансов Моше Кахлона и министра энергетики Юваля Штайница с представителями профсоюза сотрудников "Хеврат Хашмаль", поскольку в настоящий момент нет вопросов, требующих вмешательства министров. Отмечается, что генеральные директоры обоих министерств с начала забастовочных санкций уже несколько раз проводили встречи с председателем Всеизраильской ассоциации профсоюзов ("Гистадрут") и с рабочим комитетом Электрической компании.

"Объявленная несколько недель назад рабочим комитетом "Хеврат Хашмаль" забастовка наносит существенный материальный ущерб Электрической компании, частным производствам и тысячам поставщиков, - указано в заявлении. - Забастовка проводится при попустительстве Всеизраильского и Окружного суда по трудовым спорам, постановившего, что работники вправе бастовать против проводимой государством программы по повышению конкуренции в отрасли энергоснабжения".

В заявлении подчеркивается, что речь идет о работниках монополии, протестующих против создания конкуренции, которая выгодна всем потребителям электроэнергии в Израиле. "Работники Электрической компании получают высокие зарплаты, бюджетную немалую пенсию и многочисленные льготы, - напоминают представители министерств финансов и энергетики. - Не просто так "Хеврат Хашмаль" вот уже много лет занимает верхние строчки по уровню зарплат в стране. Предпринимаемые государством шаги осуществляются в полном соответствии с законом и не ухудшают условий труда работников Электрической компании".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 июля 2017 г.
"Хеврат Хашмаль" начала сокращать зарплаты бастующих работников
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 июля 2017 г.
Минфин и минэнергетики потребовали прекратить забастовку в "Хеврат Хашмаль"
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 июля 2017 г.
Минфин и минэнергетики потребовали прекратить забастовку в "Хеврат Хашмаль"
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 июля 2017 г.
Госпрокуратура передала БАГАЦу данные о зарплатах работников "Хеврат Хашмаль"







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