БАГАЦ принял сторону государства, вынудив работников "Хеврат Хашмаль" прекратить забастовку

Коллегия Высшего суда справедливости в составе трех судей во главе с заместителем председателя БАГАЦ Эстер Хают приняла сторону государства в иске против рабочего комитета израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и всеизраильского суда по трудовым спорам.

Судьи признали, что государство имеет основания считать забастовку в "Хеврат Хашмаль" незаконной и объявили о намерении издать указ, отменяющий решения суда по трудовым спорам.

Чтобы избежать данного указа, рабочий комитет "Хеврат Хашмаль" в одностороннем порядке объявил о прекращении забастовки.

Суд также утвердил новую версию компромиссного решения, в рамках которой удовлетворил практически все требования государства.

В частности, согласно постановлению, до 29 августа государство воздержится от структурных изменений в "Хеврат Хашмаль" и на рынке электроэнергии.

За этот период государство проведет серию консультаций с рабочим комитетом компании, а по его окончании будет иметь полное право на проведение реформ. После 29 августа переговоры с рабочим комитетом будут вестись только о последствиях реформы, а не о ее содержании.

Окончательное решение по иску государства судьи вынесут 29 сентября по результатам переговоров между сторонами.