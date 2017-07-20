Аргентина ратифицировала торговле соглашение Египта с блоком Mercosur

Парламент Аргентины ратифицировал соглашение, подписанное Египтом в 2010 году со странами латиноамериканского экономического блока Mercosur, в который также входят Бразилия, Уругвай и Парагвай.

Соглашение должно вступить в силу в конце августа 2017 года.

В рамках договора будут существенно снижены таможенные пошлины на продукцию стран-участниц.

Напомним, что первой страной вне Латинской Америки, подписавшей соглашение о свободной торговле с блоком Mercosur, стал Израиль, договор с которым был подписан еще в 2009 году.

Блок MERCOSUR – международная организация, состоящая из Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая. Страны блока, с совокупным ВВП в 1,2 триллиона долларов и населением в 240 миллионов человек представляют собой гигантский экономический потенциал, доступ к которому Израиль получит первым среди стран, расположенных вне Латинской Америки, в том числе - раньше США и стран Европейского союза, до сих пор не преуспевших в подписании аналогичного договора.