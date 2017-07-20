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Экономика

В Джедду пришел первый скоростной электропоезд из ЭГКА

время публикации: 12:37 | последнее обновление: 12:37 блог версия для печати фото
ЭГКА и Джедда, Саудовская Аравия

Первый скоростной электропоезд железной дороги "Харамайн" прибыл на вокзал Джедды из Экономического города короля Абдаллы в Саудовской Аравии.

Проект скоростной железной дороги, соединяющей Мекку и Медину с Джеддой, международным аэропортом короля Абдул Азиза и ЭГКА должен обойтись королевству в 16,5 миллиардов долларов.

Вдоль 450-километровой дороги, для строительства которой пришлось снести несколько горных вершин, установлены 15.000 электрических столбов, сообщает Arab News.

Обслуживать ее будут 35 составов, которые должны перевозить 60 миллионов пассажиров.

По словам руководителей проекта, железная дорога должна начать функционировать в полном объеме к концу текущего года.

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