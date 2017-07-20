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Экономика

Ирак закупит сотни российских танков Т-90

время публикации: 14:30 | последнее обновление: 14:37 блог версия для печати фото
Танк Т-90

Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что Россия поставит Ираку "крупную партию" танков Т-90. Он отказался называть точное количество единиц бронетехники и сумму контракта.

Однако, как пишет газета Известия" со ссылкой на экспертов в данной сфере, речь идет о сотнях танков. Общая сумма сделки – около миллиарда долларов США. Также отмечается, что контракт будет хорошим подспорьем для предприятия "Уралвагонзавод", производящего Т-90.

Ранее предприятие сообщило, что в 2017 году Ираку будет поставлено 73 танка этой модели. Эту информацию подтвердило и министерство обороны Ирака. После заявления Кожина стало ясно, что это только первая партия бронетехники.

В годы правления Саддама Хуссейна сначала СССР, а затем Россия были крупнейшим поставщиком вооружений Ираку. После свержения диктатора Багдад перешел на американское оружие. СМИ отмечают, что причина изменения решения – успешные действия российской бронетехники в Сирии.

Т-90 является глубокой модернизацией танка Т-72. Оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой и двумя пулеметами. Масса – 46,5 тонн, мощность двигателя – 1.000 лошадиных сил. Экипаж три человека.

Крупнейший зарубежный покупатель танка – Индия. В 2001 году был заключен контракт на поставку ей 310 Т-90. Сумма сделки - миллиард долларов. В Индии также возведен завод, позволяющий производить до 100 Т-90 в год.

Танки находятся на вооружении Азербайджана, Алжира, Сирии и Уганды. Один Т-90 был захвачен террористической группировкой "Джабхат ан-Нусра".

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