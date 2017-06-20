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Экономика

Обыск в офисах компании "Безек": Шауль Алович задержан следователями управления ценных бумаг

время публикации: 10:27 | последнее обновление: 10:27 блог версия для печати фото
Обыск в офисах компании "Безек": Шауль Алович задержан следователями управления ценных бумаг

Следователи управления по контролю над рынком ценных бумаг задержали владельца контрольного пакета акций компании "Безек" Шауля Аловича и нескольких высокопоставленных сотрудников.

В офисах компании проводится обыск и изъятие документов в офисах компании.

Утром во вторник управление объявило о начале расследования подозрений в нарушении законов о рынке ценных бумаг в рамках сделок с участием владельца контрольного пакета акций компании.

Напомним, что Алович продал "Безеку" принадлежавшую ему компанию многоканального спутникового телевидения Yes. Ему же принадлежит спутниковая компания "Халаль Тикшорет", у которой Yes закупает пакеты связи.

Как сообщает The Marker, речь идет об уголовном, а не об административном расследовании.

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