Обыск в офисах компании "Безек": Шауль Алович задержан следователями управления ценных бумаг

Следователи управления по контролю над рынком ценных бумаг задержали владельца контрольного пакета акций компании "Безек" Шауля Аловича и нескольких высокопоставленных сотрудников.

В офисах компании проводится обыск и изъятие документов в офисах компании.

Утром во вторник управление объявило о начале расследования подозрений в нарушении законов о рынке ценных бумаг в рамках сделок с участием владельца контрольного пакета акций компании.

Напомним, что Алович продал "Безеку" принадлежавшую ему компанию многоканального спутникового телевидения Yes. Ему же принадлежит спутниковая компания "Халаль Тикшорет", у которой Yes закупает пакеты связи.

Как сообщает The Marker, речь идет об уголовном, а не об административном расследовании.