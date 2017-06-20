Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 20 июня, валютные торги завершились умеренным ростом курса доллара и легким снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,369% и составил 3,533 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,137% и составил 3,941 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент устойчивым снижением всех основных индексов.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.