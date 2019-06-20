Минфин представил законопроект о повышении пенсионного возраста для женщин до 65 лет

Министерство финансов Израиля опубликовало черновик законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста для женщин до 65 лет.

Согласно законопроекту, первый этап, увеличение пенсионного возраста до 62 лет и четырех месяцев, будет распространяться уже на женщин, родившихся между июнем 1958 года и маем 1959.

Далее пенсионный возраст будет постепенно повышаться вплоть до 65 лет. Первыми в 65 лет выйдут на пенсию женщины, родившиеся между июнем 1968 года и декабрем 1971 года.

После этого пенсионный возраст будет индексироваться раз в несколько лет в соответствии с уровнем продолжительности жизни.

Следует отметить, что на текущий момент нет никаких шансов для проведения законопроекта ранее, чем пройдут новые выборы в Кнессет и будет сформировано новое правительство.

Более того, первоочередной задачей минфина после формирования правительства станет принятие государственного бюджета на 2020 год, и только после этого он сможет освободить ресурсы для продвижения пенсионной реформы.

Пенсионный возраст для женщин. История вопроса

Напомним, что предыдущая пенсионная реформа, проведенная в 2004 году, повысила пенсионный возраст мужчин до 67 лет, а женщин – до 62 лет. Однако если по поводу пенсионного возраста для мужчин решение было окончательным, то на обсуждение вопроса о пенсионном возрасте для женщин Кнессет отвел правительству 7 лет.

Однако в 2011 году под давлением женских организаций Кнессет утвердил закон депутата Далии Ицик ("Кадима"), отменивший рекомендации повысить пенсионный возраст для женщин, сохранивший за ними право выйти на пенсию в 62 года, и разрешивший им по желанию работать до 67 лет. Срок действия этого закона составил пять лет.

Тогда министр финансов Юваль Штайниц ("Ликуд") прокомментировал голосование, отметив, что популизм оказался сильнее здравого смысла.

В 2012 году впервые поднялся вопрос об актуарном дефиците старых пенсионных касс. Тогда государство покрыло 2,5 млрд актуарного долга в обмен на приведение пенсионного возраста членов касс в соответствие с общегосударственным (67 лет для мужчин, 62 года для женщин). В дальнейшем для предотвращения образования нового дефицита требовалось повышение пенсионного возраста для женщин до 64 лет.

В 2013 году чиновники минфина попытались включить повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин в проект закона о регулировании народного хозяйства, однако оно было исключено из законопроекта еще на ранней стадии.

В 2016 году, когда истекал срок действия закона Далии Ицик, принятого в 2011 году, специальная комиссия рассматривала три варианта пенсионного возраста для женщин – повышение до 64 лет в течение 7 лет, повышение до 65 лет в течение 12 лет и повышение до 67 лет в течение 40 лет.

Комиссия, в которую входили представители бюджетного отдела и отдела по контролю над рынком капитала в минфине, Банка Израиля, Института национального страхования, Национального совета по экономике, организации НААМАТ, центра "Адва", промышленники и представители академии, в итоге рекомендовала поэтапно повысить пенсионный возраст до 64 лет, при том что часть членов комиссии выступала за повышение пенсионного возраста до 67 лет.

Однако в ноябре 2016 года финансовая комиссия Кнессета приняла решение отложить вступление в силу положения о повышении пенсионного возраста для женщин до 64 лет на неопределенный срок, а в марте 2017 года и вовсе отменила это положение. В сентябре того же года минфин предупредил, что, если пенсионный возраст для женщин не будет повышен в ближайшее время, все пенсии членов старых пенсионных касс будут постепенно сокращаться для предотвращения образования дефицита.

В марте 2018 года члены старых пенсионных касс получили уведомление, что их пенсии будут снижены на 1,5% с июня 2019 года. В июне 2019 года сокращение пенсий было отложено под гарантии правительства, что пенсионный возраст для женщин будет повышен (что является нарушением закона, запрещающего образование дефицита в старых пенсионных кассах).