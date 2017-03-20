20 марта 2017 г.
последняя новость: 17:33
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:39 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
15:23 Самые богатые люди мира 2017 года по версии Forbes: лидирует Гейтс, 18 миллиардеров-израильтян
12:58 В Дубае запущена вторая очередь крупнейшей солнечной электростанции
10:00 Нетаниягу принял участие во встрече с главами крупнейших корпораций Китая
09:58 Стартап Keepgo уволил 50 сотрудников
09:27 Израильские инженеры посетили Каир для обсуждения технологии поставки газа в Египет
11:35 Тарифы такси выросли на четыре процента
07:48 В 2019 году минобороны России ждет отечественную версию израильского БПЛА
12:32 Итоги валютных торгов: курс доллара незначительно снизился, курс евро возрос
15:36 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
Экономика

Самые богатые люди мира 2017 года по версии Forbes: лидирует Гейтс, 18 миллиардеров-израильтян

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
Лидером рейтинга 2017 года является 61-летний основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс
Вторую строчку занимает 86-летний Уоррен Баффет
На третьем месте 53-летний Джефф Безос

В понедельник, 20 марта, экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный мировой рейтинг миллиардеров. Первые три места достались американцам.

Лидером рейтинга 2017 года является 61-летний основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 86 миллиардов долларов.

Вторую строчку занимает 86-летний Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) – 75,6 миллиардов долларов.

На третьем месте 53-летний Джефф Безос (Amazon.com) – 72,8 миллиардов долларов.

В первую десятку самых богатых людей мира также вошли: Амансио Ортега (Zara, Испания) – $71,3 млрд., Марк Цукерберг (Facebook, США) – $56 млрд., Карлос Слим (Мексика) – $54,5 млрд., Ларри Эллисон (США) – $52,2 млрд., Чарльз Кох и Давид Кох (США) – по $48,3 млрд., Майкл Блумберг (США) – $47,5 млрд.

В списке долларовых миллиардеров от Forbes в этом году названы имена 18 израильтян. Самый богатый из них Эяль Офер занимает 145-ю строчку мирового рейтинга с состоянием $8,9 млрд. В список также попали следующие бизнесмена с израильским гражданством: Стеф Фертхаймер, Арнон Мильчен, Шери Арисон, Ицхак Тшува, Шауль Шани, Идан Офер, Тедди Саги, Гиль Швед, Адам Ньюман, Мариус Нахт, Александр Машкевич, Мори Аркин, Дан Гертлер, Лев Леваев, Лиора Офер, Бени Штейнмец, Морис Хан.

Самым богатым россиянином второй год подряд признается Леонид Михельсон, $18,4 млрд. Далее следуют Алексей Мордашов – $17,5 млрд. и Владимир Лисин – $16,1 млрд. Всего в рейтинге 96 долларовых миллиардеров, имеющих гражданство России.

Украинский рейтинг возглавляет Ринат Ахметов – $4,6 млрд. В списке шесть украинцев.

Единственным представителем Грузии в рейтинге долларовых миллиардеров остается Бидзина Иванишвили – $4,5 млрд.

В списке присутствуют пять бизнесменов из Казахстана, самым богатым из которых назван Булат Утемуратов – $2,3 млрд.

Представителей других стран бывшего СССР в рейтинге нет.

Самым юным долларовым миллиардером в этом году названа 20-летняя норвежка Александра Андерсен. Самым пожилым – 101-летний Дэвид Рокфеллер (он умер в день публикации рейтинга).



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 января 2017 г.
Forbes: российские миллиардеры заработали после избрания Трампа 29 млрд долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 25 августа 2016 г.
Рейтинг богатейших семейных кланов России по Forbes возглавили Гуцериевы и Ротенберги
// NEWSru.co.il // Экономика // 14 апреля 2016 г.
Богатейшие люди России по версии Forbes: лидируют Леонид Михельсон и Михаил Фридман
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 августа 2015 г.
Forbes: Ротенберги перестали быть богатейшей семьей России, уступив Гуцериевым







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 20 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017