Самые богатые люди мира 2017 года по версии Forbes: лидирует Гейтс, 18 миллиардеров-израильтян

В понедельник, 20 марта, экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный мировой рейтинг миллиардеров. Первые три места достались американцам.

Лидером рейтинга 2017 года является 61-летний основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 86 миллиардов долларов.

Вторую строчку занимает 86-летний Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) – 75,6 миллиардов долларов.

На третьем месте 53-летний Джефф Безос (Amazon.com) – 72,8 миллиардов долларов.

В первую десятку самых богатых людей мира также вошли: Амансио Ортега (Zara, Испания) – $71,3 млрд., Марк Цукерберг (Facebook, США) – $56 млрд., Карлос Слим (Мексика) – $54,5 млрд., Ларри Эллисон (США) – $52,2 млрд., Чарльз Кох и Давид Кох (США) – по $48,3 млрд., Майкл Блумберг (США) – $47,5 млрд.

В списке долларовых миллиардеров от Forbes в этом году названы имена 18 израильтян. Самый богатый из них Эяль Офер занимает 145-ю строчку мирового рейтинга с состоянием $8,9 млрд. В список также попали следующие бизнесмена с израильским гражданством: Стеф Фертхаймер, Арнон Мильчен, Шери Арисон, Ицхак Тшува, Шауль Шани, Идан Офер, Тедди Саги, Гиль Швед, Адам Ньюман, Мариус Нахт, Александр Машкевич, Мори Аркин, Дан Гертлер, Лев Леваев, Лиора Офер, Бени Штейнмец, Морис Хан.

Самым богатым россиянином второй год подряд признается Леонид Михельсон, $18,4 млрд. Далее следуют Алексей Мордашов – $17,5 млрд. и Владимир Лисин – $16,1 млрд. Всего в рейтинге 96 долларовых миллиардеров, имеющих гражданство России.

Украинский рейтинг возглавляет Ринат Ахметов – $4,6 млрд. В списке шесть украинцев.

Единственным представителем Грузии в рейтинге долларовых миллиардеров остается Бидзина Иванишвили – $4,5 млрд.

В списке присутствуют пять бизнесменов из Казахстана, самым богатым из которых назван Булат Утемуратов – $2,3 млрд.

Представителей других стран бывшего СССР в рейтинге нет.

Самым юным долларовым миллиардером в этом году названа 20-летняя норвежка Александра Андерсен. Самым пожилым – 101-летний Дэвид Рокфеллер (он умер в день публикации рейтинга).





