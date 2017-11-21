Минфин и минздрав объявили о реформе в сфере санитарного ухода

Министр финансов Моше Кахлон и министр здравоохранения Яаков Лицман объявили вечером в понедельник, 20 ноября, о реформе сферы санитарного ухода.

Следует отметить, что объявленная реформа была сформирована за несколько последних дней, а о пресс-конференции журналистам было объявлено всего за полчаса до ее начала.

Информация о реформе стала сюрпризом не только для журналистов, но и для директора управления рынка страхования Дорит Селингер, которая отвечает за рынок страхования по санитарному уходу, и для руководства министерства социального обеспечения, отвечающего большую часть аспектов санитарного ухода.

Реформа предусматривает следующие меры:





- Увеличение часов санитарного ухода для лиц со значительной степенью зависимости от внешней помощи с 18-22 часов в неделю до 40 часов в неделю.

- Увеличение часов санитарного ухода для лиц со средней степенью зависимости от внешней помощи с 16 до 25 часов в неделю.

- Разделение группы лиц с малой степенью зависимости от внешней помощи (55% от всех получателей пособия по санитарному уходу) на две группы. Первая группа будет получать 14 часов вместо 9,75 часов в неделю, а вторая – 5 часов вместо 9,75 часов в неделю. По каким именно критериям будет разделена третья группа на две новые на текущий момент не сообщается.

- Максимальный размер пособия по санитарному уходу будет в несколько этапов увеличен с 3.432 до 5 тысяч шекелей в месяц. Первый этап намечен на 1 января 2018 года, когда пособие вырастет до 4.000 шекелей.

- Будет создана новая ступень пособия по социальному уходу для престарелых с высоким уровнем функционирования в размере 1.000 шекелей добавки к свободному доходу.

- Включение стандартного стоматологического обслуживания для пациентов в возрасте 75 лет и старше в "корзину здравоохранения".

- Увеличение участия больничных касс в уходе за нуждающимися в санитарном уходе, включая визиты врачей и медсестер на дом.

- Создание комплекса мер общественной реабилитации при участии больничных касс, направленного на улучшение качества жизни и замедление ухудшения состояния нуждающихся в санитарном уходе.

- Сокращение бюрократических процедур. Введение единой проверки и стандартной формы бланков для всех нуждающихся в санитарном уходе.

- Создание должности персонального куратора, который будет помогать пациенту и его семье в максимизации реализации прав и построении персональной программы лечения.

- Отмена участия детей нуждающихся в уходе пожилых людей в финансировании ухода. Учитываться будет только доход самого нуждающегося в уходе.

- Лица в возрасте старше 60 лет (около 200 тысяч человек), имеющие страховку коллективного страхования по санитарному уходу, смогут присоединиться к страховому полису больничных касс немедленно и без проверки состояния здоровья.

- Повышение зарплат для лиц, работающих в сфере санитарного ухода.





На пресс-конференции было объявлено, что стоимость реформы составит немногим более миллиарда шекелей в год, однако никаких детальных оценок стоимости ее параграфов представлено не было.





