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Экономика

Минфин и минздрав объявили о реформе в сфере санитарного ухода

время публикации: 20 ноября 2017 г., 22:10 | последнее обновление: 20 ноября 2017 г., 22:36 блог версия для печати фото
Минфин и минздрав объявили о реформе в сфере санитарного ухода
Минфин и минздрав объявили о реформе в сфере санитарного ухода
Минфин и минздрав объявили о реформе в сфере санитарного ухода

Министр финансов Моше Кахлон и министр здравоохранения Яаков Лицман объявили вечером в понедельник, 20 ноября, о реформе сферы санитарного ухода.

Следует отметить, что объявленная реформа была сформирована за несколько последних дней, а о пресс-конференции журналистам было объявлено всего за полчаса до ее начала.

Информация о реформе стала сюрпризом не только для журналистов, но и для директора управления рынка страхования Дорит Селингер, которая отвечает за рынок страхования по санитарному уходу, и для руководства министерства социального обеспечения, отвечающего большую часть аспектов санитарного ухода.

Реформа предусматривает следующие меры:

- Увеличение часов санитарного ухода для лиц со значительной степенью зависимости от внешней помощи с 18-22 часов в неделю до 40 часов в неделю.
- Увеличение часов санитарного ухода для лиц со средней степенью зависимости от внешней помощи с 16 до 25 часов в неделю.
- Разделение группы лиц с малой степенью зависимости от внешней помощи (55% от всех получателей пособия по санитарному уходу) на две группы. Первая группа будет получать 14 часов вместо 9,75 часов в неделю, а вторая – 5 часов вместо 9,75 часов в неделю. По каким именно критериям будет разделена третья группа на две новые на текущий момент не сообщается.
- Максимальный размер пособия по санитарному уходу будет в несколько этапов увеличен с 3.432 до 5 тысяч шекелей в месяц. Первый этап намечен на 1 января 2018 года, когда пособие вырастет до 4.000 шекелей.
- Будет создана новая ступень пособия по социальному уходу для престарелых с высоким уровнем функционирования в размере 1.000 шекелей добавки к свободному доходу.
- Включение стандартного стоматологического обслуживания для пациентов в возрасте 75 лет и старше в "корзину здравоохранения".
- Увеличение участия больничных касс в уходе за нуждающимися в санитарном уходе, включая визиты врачей и медсестер на дом.
- Создание комплекса мер общественной реабилитации при участии больничных касс, направленного на улучшение качества жизни и замедление ухудшения состояния нуждающихся в санитарном уходе.
- Сокращение бюрократических процедур. Введение единой проверки и стандартной формы бланков для всех нуждающихся в санитарном уходе.
- Создание должности персонального куратора, который будет помогать пациенту и его семье в максимизации реализации прав и построении персональной программы лечения.
- Отмена участия детей нуждающихся в уходе пожилых людей в финансировании ухода. Учитываться будет только доход самого нуждающегося в уходе.
- Лица в возрасте старше 60 лет (около 200 тысяч человек), имеющие страховку коллективного страхования по санитарному уходу, смогут присоединиться к страховому полису больничных касс немедленно и без проверки состояния здоровья.
- Повышение зарплат для лиц, работающих в сфере санитарного ухода.

На пресс-конференции было объявлено, что стоимость реформы составит немногим более миллиарда шекелей в год, однако никаких детальных оценок стоимости ее параграфов представлено не было.



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