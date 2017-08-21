"Израильская авиационная промышленность" создала систему, предотвращающую потерю и порчу багажа

Израильский государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI, ТАА) представил в Сингапуре новую разработку своего гражданского департамента – систему погрузки/разгрузки самолетов, предотвращающую потерю и порчу багажа.

Система, разработанная концерном совместно с сингапурской компанией Engineering ST, победила на конкурсе, объявленном управлением аэропортов Сингапура, обойдя около 20 конкурирующих разработок.

Компьютеризированная система позволяет осуществлять постоянный мониторинг каждого предмета багажа на всем протяжении от стойки регистрации до багажного отделения самолета, а также значительно сократить необходимость в грузчиках.

По данным организации SITA, в 2016 году авиакомпании выплатили пассажирам 2,1 миллиарда долларов компенсации в связи с утратой или порчей багажа.