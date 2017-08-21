21 августа 2017 г.
последняя новость: 11:55
Триумф советчины
Роскошная фигура 52-летней модели
Письмо умершей Глаголевой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:16 Intel представил новое поколение процессоров, разработанное в Израиле
10:37 Royal Dutch Shell ведет переговоры по закупке израильского газа
09:36 "Яадут а-Тора" предлагает отменить дополнительную плату за работу в субботу
20:03 СМИ: ожидается, что к концу года тарифы на электричество снизятся на 3%
09:41 Мобильная связь в Израиле. Итоги опроса 2017 года
14:10 Комиссия минфина рекомендует разрешить потолок беспошлинных покупок в интернете до 1000 долларов
12:53 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
07:43 "Хеврат Хашмаль" отчиталась об убытках
18:23 Двое граждан США обвиняются в использовании инсайдерской информации при продаже Mobileye
16:45 ЦСБ: турпоток в Израиль вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом
Экономика

Intel представил новое поколение процессоров, разработанное в Израиле

время публикации: 11:16 | последнее обновление: 11:16 блог версия для печати фото
Intel представил новое поколение процессоров, разработанное в Израиле

Корпорация Intel представила в понедельник, 21 августа, новое, восьмое, поколение процессоров линейки Intel Core.

Получившие название Kaby Lake Refresh процессоры были большей частью разработаны в Израиле. Их показатели, согласно данным корпорации, на 40% лучше, чем у процессоров, выпущенных год назад.

Новая серия по-прежнему создана на базе технологии 14 нанометров. Завод для использования технологии 10 нанометров находится на стадии строительства в Израиле.

Первыми на рынок выйдут четырехядерные процессоры, разработанные специально для дорогих переносных компьютеров. Они появятся на рынке уже в сентябре в 145 различных конфигурациях.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 августа 2017 г.
Завершено оформление сделки Intel-Mobileye
// NEWSru.co.il // Экономика // 21 июля 2017 г.
Intel собирается нанять полторы тысячи работников на завод в Кирьят-Гате
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 июля 2017 г.
Intel потратил на закупки в Израиле 5,8 млрд шекелей
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 июня 2017 г.
Компания Intel представила новую линейку процессоров Core i9







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 21 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017