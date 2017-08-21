Intel представил новое поколение процессоров, разработанное в Израиле

Корпорация Intel представила в понедельник, 21 августа, новое, восьмое, поколение процессоров линейки Intel Core.

Получившие название Kaby Lake Refresh процессоры были большей частью разработаны в Израиле. Их показатели, согласно данным корпорации, на 40% лучше, чем у процессоров, выпущенных год назад.

Новая серия по-прежнему создана на базе технологии 14 нанометров. Завод для использования технологии 10 нанометров находится на стадии строительства в Израиле.

Первыми на рынок выйдут четырехядерные процессоры, разработанные специально для дорогих переносных компьютеров. Они появятся на рынке уже в сентябре в 145 различных конфигурациях.