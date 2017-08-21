21 августа 2017 г.
последняя новость: 16:24
Триумф советчины
Роскошная фигура 52-летней модели
Письмо умершей Глаголевой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:16 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
15:15 Главный экономист минфина: зарплаты учителей за последние годы сильно выросли
15:00 "Израильская авиационная промышленность" создала систему, предотвращающую потерю и порчу багажа
14:13 Уровень безработицы в Израиле снизился до 4,1%
11:16 Intel представил новое поколение процессоров, разработанное в Израиле
10:37 Royal Dutch Shell ведет переговоры по закупке израильского газа
09:36 "Яадут а-Тора" предлагает отменить дополнительную плату за работу в субботу
20:03 СМИ: ожидается, что к концу года тарифы на электричество снизятся на 3%
09:41 Мобильная связь в Израиле. Итоги опроса 2017 года
14:10 Комиссия минфина рекомендует разрешить потолок беспошлинных покупок в интернете до 1000 долларов
Экономика

Главный экономист минфина: зарплаты учителей за последние годы сильно выросли

время публикации: 15:15 | последнее обновление: 15:15 блог версия для печати фото
Главный экономист минфина: зарплаты учителей за последние годы сильно выросли
Главный экономист минфина: зарплаты учителей за последние годы сильно выросли

Отдел главного экономиста министерства финансов опубликовал еженедельный отчет. Новый отчет, представленный на официальном сайте ведомства, среди прочего, был посвящен актуальной с учетом начала нового учебного года теме: уровню зарплат педагогов в Израиле.

В отчете указано, что для привлечения наиболее квалифицированных, образованных и одаренных преподавателей в систему школьного образования основополагающим фактором является начальная заработная плата, а не ее повышение по мере работы.

За последние десять лет зарплаты учителей в Израиле существенно выросли. Главный экономист минфина, проанализировав представленные Центральным статистическим бюро данные, указывает, что средняя зарплата учителей растет быстрее среднеизраильской заработной платы и существенно ее превышает. Он связывает этот факт с реализацией реформ "Офек хадаш" и "Оз ле-Тмура", которые были проведены в системе образования Израиля в последние годы.

Однако в Израиле наблюдается существенный разрыв между зарплатой начинающих учителей и зарплатой их коллег, много лет проработавших в преподавании, причем наиболее значительна эта разница в начальных школах. Причиной этого является значительное повышение зарплаты учителей на поздних этапах карьеры (свыше 10 лет преподавания). Последние договоренности с "Гистадрутом" о заработной плате учителей постепенно исправляют это несоответствие, и главный экономист в своем отчете указывает, что эту тенденцию необходимо соблюдать и в будущих соглашениях.

По соотношению средней заработной платы учителей к средней зарплате лиц с образованием выше среднего по странам OECD Израиль занимает шестое место. Возглавляет рейтинг Люксембург, далее следуют Греция, Бельгия, Финляндия, Германия и Израиль.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 августа 2017 г.
Опубликованы пункты плана Гидеона Саара по улучшению системы образования







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 21 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017