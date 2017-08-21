Минфин опубликовал финансовый отчет правительства за 2016 год

Главный аудитор министерства финансов Рони Хизкиягу опубликовал в понедельник, 21 августа, финансовый отчет правительства Израиля за 2016 год. В финансовом отчете, который рассылается членам правительства, депутатам Кнессета, а также публикуется для широкой общественности, содержатся данные о финансовой деятельности правительства, государственном имуществе и финансовых обязательствах государства.

Среди прочего, в отчете отображены действия правительства в сфере строительства жилья: объем инвестиций в этой области достигнет в ближайшие годы десятков миллиардов шекелей. Данные инвестиции будут проведены в рамках "зонтичных соглашений" ("эскемей гаг") о развитии городов, заключенных правительством и руководством муниципалитетов, а также в рамках программы по строительству жилья по льготным ценам "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), пополнения фонда социального жилья для людей преклонного возраста, бюджетных соглашений с Армией обороны Израиля об освобождении территории военных объектов в заселенных районах страны.

В отчете также приведены данные об актуарных обязательствах правительства по выплате бюджетных пенсий. В соответствии с этими данными, к концу 2016 года объем актуарных обязательств составил 747 миллиардов шекелей (не включая временные пенсии ("пенсийот гишур"), выплачиваемые демобилизуемым сотрудникам служб безопасности до достижения ими пенсионного возраста. Из 747 миллиардов шекелей 405 миллиардов - это выплаты пенсионерам, и 342 миллиарда - выплаты действующим работникам. Отмечается, что объем выплат по актуарным обязательствам достигнет рекордной отметки в 2038 году - 36,5 миллиарда шекелей. В отчете также указано, как будут распределяться средства между различными группами получателей бюджетной пенсии: госслужащими-пенсионерами, педагогами, сотрудниками полиции, Управления тюрем и системы безопасности.

Дефицит государственного бюджета составил в 2016 году 25,5 миллиарда шекелей, что соответствует 2,1% от ВВП на этот год. Доля гражданских расходов составила 70,3% государственного бюджета (в сравнении с 68,8% годом ранее) и 18,4% от ВВП (17,8% в 2015 году). Доля военных расходов составляла в 2016 году 20,4% государственного бюджета (20,9% годом ранее) и 6% от ВВП (так же, как и в 2015 году). Объем платежей по процентам составил 9,4% бюджета (10,3% годом ранее) и 2,5% от ВВП (как и в 2015 году).

По состоянию на конец 2016 года, активы правительства (включая государственные компании и корпорации) оценивались в 549 миллиардов шекелей. Стоимость принадлежащей государству земли составляла в отчетный период 421 миллиард шекелей. Объем финансовых обязательств правительства составлял 2.425 миллиардов шекелей, включая обязательства Института национального страхования ("Битуах Леуми") по отношению к застрахованным лицам и иждивенцам на сумму 652 миллиарда шекелей. Отчет о финансовых обязательствах "Битуах Леуми" был опубликован незадолго до публикации финансового отчета правительства.

Министр финансов Моше Кахлон позитивно воспринял отчет. "Этот документ демонстрирует, что можно вести ответственную экономическую политику, поддерживать рост экономики и при этом инвестировать средства в молодые семьи, в средний класс и в социально слабые слои населения, - отметил он. - Представленные сегодня данные говорят о том, что у нас сильная экономика и низкий уровень безработицы. Мы продолжим придерживаться политики свободной экономики и социальной чувствительности".