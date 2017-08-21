Royal Dutch Shell ведет переговоры по закупке израильского газа

Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell ведет переговоры о покупке газа из израильского месторождения "Левиатан" и кипрского месторождения "Афродита".

Как сообщает Bloomberg, компания планирует переправлять израильский и кипрский газ на заводы по сжижению газа в Египте.

В дальнейшем компания планирует объединить этот газ с поставками из египетского месторождения "Зохр" и, в потенциале, из месторождений, которые должны быть в экономических водах Ливана, создав таким экономически рентабельный альтернативный источник газа для европейского рынка.