21 августа 2017 г.
последняя новость: 11:55
Триумф советчины
Роскошная фигура 52-летней модели
Письмо умершей Глаголевой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:16 Intel представил новое поколение процессоров, разработанное в Израиле
10:37 Royal Dutch Shell ведет переговоры по закупке израильского газа
09:36 "Яадут а-Тора" предлагает отменить дополнительную плату за работу в субботу
20:03 СМИ: ожидается, что к концу года тарифы на электричество снизятся на 3%
09:41 Мобильная связь в Израиле. Итоги опроса 2017 года
14:10 Комиссия минфина рекомендует разрешить потолок беспошлинных покупок в интернете до 1000 долларов
12:53 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
07:43 "Хеврат Хашмаль" отчиталась об убытках
18:23 Двое граждан США обвиняются в использовании инсайдерской информации при продаже Mobileye
16:45 ЦСБ: турпоток в Израиль вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом
Экономика

Royal Dutch Shell ведет переговоры по закупке израильского газа

время публикации: 10:37 | последнее обновление: 10:37 блог версия для печати фото
Royal Dutch Shell ведет переговоры по закупке израильского газа

Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell ведет переговоры о покупке газа из израильского месторождения "Левиатан" и кипрского месторождения "Афродита".

Как сообщает Bloomberg, компания планирует переправлять израильский и кипрский газ на заводы по сжижению газа в Египте.

В дальнейшем компания планирует объединить этот газ с поставками из египетского месторождения "Зохр" и, в потенциале, из месторождений, которые должны быть в экономических водах Ливана, создав таким экономически рентабельный альтернативный источник газа для европейского рынка.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 июля 2017 г.
Болгария заинтересована в израильском газе
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 июля 2017 г.
Бурение скважины "Левиатан 5" подтвердило наличие газа во всех трех пластах
// NEWSru.co.il // Экономика // 12 июля 2017 г.
Израиль и Россия обсудят сотрудничество в энергетической сфере
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 июля 2017 г.
Консорциум "Рои" проведет пробное бурение на границе с Египтом







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 21 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017