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Руководители и владельцы "Безека" освобождены на ограничительных условиях

время публикации: 11:29 | последнее обновление: 11:29 блог версия для печати фото
Руководители и владельцы "Безека" освобождены на ограничительных условиях

Суд освободил генерального директора компании "Безек" Стеллу Хендлер из-под домашнего ареста, разрешив ей вернуться на работу на ограничительных условиях.

Среди прочего, ей запрещено в течение 60 дней заниматься вопросами регуляции и сделками акционеров.

Также были освобождены из-под домашнего ареста владелец контрольного пакета акций "Безека" Шауль Алович, его сын Ор Алович, директор по вопросам стратегического развития Амикам Шорер и секретарь компании Линор Йохельман.

Все они были освобождены на ограничительных условиях.

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