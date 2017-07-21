Руководители и владельцы "Безека" освобождены на ограничительных условиях

Суд освободил генерального директора компании "Безек" Стеллу Хендлер из-под домашнего ареста, разрешив ей вернуться на работу на ограничительных условиях.

Среди прочего, ей запрещено в течение 60 дней заниматься вопросами регуляции и сделками акционеров.

Также были освобождены из-под домашнего ареста владелец контрольного пакета акций "Безека" Шауль Алович, его сын Ор Алович, директор по вопросам стратегического развития Амикам Шорер и секретарь компании Линор Йохельман.

Все они были освобождены на ограничительных условиях.