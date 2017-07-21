Intel собирается нанять полторы тысячи работников на завод в Кирьят-Гате

Корпорация Intel собирается нанять полторы тысячи новых работников на завод в Кирьят-Гате. Об этом в четверг, 20 июля, сообщил гендиректор компании Янив Гарти. По его словам, в течение 2018 года на заводе будет запущена новая линия по производству чипов, передает TheMarker.

В настоящее время в компании работают 6900 сотрудников, которые занимаются разработками, и 3300 сотрудников заняты на производстве. Половина работников завода в Кирьят-Гате проживает на юге страны.

Гарти также отметил, что в связи с приобретением компании Mobileye значительная часть деятельности Intel в ближайшее десятилетие будет связана с автомобилями. Напомним, что в рамках сделки, заключенной в марте 2017 года, Intel договорился о покупке Mobileye за рекордные для Израиля 15,3 миллиарда долларов.