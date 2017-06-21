Японская компания вложила в израильский стартап Cybereason $100 млн

Крупная японская телекоммуникационная корпорация SoftBank вложила 100 миллионов долларов в израильскую стартап-компанию Cybereason.

Это крупнейшая одноразовая инвестиция в истории израильских стартапов в сфере кибербезопасности и одна из крупнейших в целом за последние годы.

Следует отметить, что ранее SoftBank уже вложил крупную сумму денег в Cybereason, однако тогда вместе с японской компанией были и другие инвесторы, включая американскую оборонную корпорацию Lockheed Martin.

Компания Cybereason была создана в 2012 году тремя израильскими предпринимателями. На текущий момент она имеет офисы в Тель-Авиве, Токио, Лондоне и Бостоне. Штат компании составляет 300 человек.