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Экономика

Японская компания вложила в израильский стартап Cybereason $100 млн

время публикации: 08:42 | последнее обновление: 08:42 блог версия для печати фото
Японская компания вложила в израильский стартап Cybereason $100 млн

Крупная японская телекоммуникационная корпорация SoftBank вложила 100 миллионов долларов в израильскую стартап-компанию Cybereason.

Это крупнейшая одноразовая инвестиция в истории израильских стартапов в сфере кибербезопасности и одна из крупнейших в целом за последние годы.

Следует отметить, что ранее SoftBank уже вложил крупную сумму денег в Cybereason, однако тогда вместе с японской компанией были и другие инвесторы, включая американскую оборонную корпорацию Lockheed Martin.

Компания Cybereason была создана в 2012 году тремя израильскими предпринимателями. На текущий момент она имеет офисы в Тель-Авиве, Токио, Лондоне и Бостоне. Штат компании составляет 300 человек.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2016 г.
Cybereason: тысячи веб-камер в Израиле имеют опасную уязвимость
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 января 2016 г.
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