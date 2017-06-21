Суд объявил миллиардера Элиэзера Фишмана банкротом

Председатель Тель-Авивского окружного суда Эйтан Орнштейн объявил бизнесмена Элиэзера Фишмана банкротом и передал соответствующие полномочия по реализации его имущества назначенному судом специальному управляющему адвокату Йоси Бенкелю.

Постановление суда было вынесено после того, как все кредиторы отклонили предложенный Фишманом план реструктуризации долгов и вместе с официальным судебным исполнителем пришли к согласию, что Фишман должен быть объявлен банкротом.

Сам 74-летний бизнесмен не стал возражать против такого решения суда.

По данным суда, долги Фишмана после реализации его имущества, о котором известно кредиторам, составят 1,5 миллиарда шекелей, сообщает The Marker. Это банкротство станет крупнейшим в истории Израиля.

Долги Фишмана распределены между 10 кредиторами, основными из которых являются банки "Апоалим" и "Леуми", которым бизнесмен задолжал 3,5 миллиарда шекелей. Среди других кредиторов – государство Израиль в лице Налогового управления, банки "Дисконт", "Меркантиль", "Игуд", "Мизрахи", "Бейнлеуми", "Леуми Британия", а также пенсионные кассы "Экселенс" и инвестиционные фонды "Керен Маноф 1алеф" и "Херметик Неэманут".

В "империю" Фишмана входят более 30 различных компаний, в которых он прямо или опосредовано владеет крупным пакетом акций. Среди прочего, она включает строительную компанию "Калькалит Йерушалаим", компанию по управлению прибыльной недвижимостью "Мивней Таасия", компанию "Мирланд", компанию многоканального кабельного телевидения HOT, сети игрушечных магазинов "Гипертой" и "Тойз Р Ас", сеть магазинов "Хоум Сентер", сеть цветочных магазинов "Зер фор Ю", сеть магазинов модной одежды "Селио", клуб потребителей "Пауэркард", компанию по импорту сигарет "Глобрендс", онлайн-аптеку "Телефарма", треть акций медиахолдинга "Едиот Ахронот", завод по производству чипсов "Милоталь", разработчика систем связи "Трилоджикал", компанию "Мифалей Кирур", сайты по поиску работы "Джобнет" и "Джобинфо", а также шесть различных венчурных фондов.

До 11 июля адвокат Бенкель должен представить суду новую оценку имущества Фишмана.

Бенкель попросил суд распорядиться о назначении следователей, которые займутся поиском принадлежащего Фишману имущества. Как сообщает "Калькалист", заседание по рассмотрению данной просьбы назначено на следующий месяц.

Напомним, что в отчете, поданном суду в январе текущего года, Бенкель описывает структуру холдинга Фишмана как намеренно запутанную, управлявшуюся Фишманом единолично, с нарушениями норм корпоративного управления.

Специальный управляющий утверждал, что Фишман начал готовиться к возможному банкротству еще 16 лет назад, постепенно выводя из принадлежащих ему компаний средства и переписывая имущество на детей и родственников.

Элиэзер Фишман – краткая справка

Элиэзер Фишман родился в 1943 году в СССР, куда его родители бежали из Польши, спасаясь от нацистов. В 1948 году вместе с семьей перебрался в Израиль. Изучал бухгалтерию и аудит. В 1970-е годы открыл собственную аудиторскую фирму. В начале 1980-х создал инвестиционные фонды с общим капиталом 1,6 миллиарда долларов, однако в результате биржевого кризиса фонды обанкротились. Для выкупа долговых обязательств фондов Фишман распродал значительную часть своего имущества.

В 1989 году Фишман приобрел у государства приватизируемую строительную компанию "Калькалит Йерушалаим", которая стала основой его империи, а затем и крупнейшую компанию по управлению прибыльным имуществом "Мивней Таасия".

В 1990-е годы Фишман добавил к своей империи телефонную компанию "Кавей Захав", газету "Глобс", долю в газете "Едиот Ахронот", две компании кабельного ТВ.

При расширении своей империи Фишман активно пользовался леверажом, покупая компании на деньги, взятые в долг у банков и других финансовых институтов.

В 2006 году в результате неудачной спекуляции с турецкой лирой Фишман потерял 2 миллиарда шекелей и был вынужден продать "Кавей Захав". В 2014 году из-за антироссийских санкций понес крупные убытки в связи с проектами строительной компании "Мирланд" в России.

В 2016 году налоговое управление обратилось в суд с требованием признать Фишмана банкротом из-за долгов по налогам на сумму 196 миллионов шекелей.

21 июня 2017 года Элиэзер Фишман был объявлено банкротом.





