"Эльбит" оснастит самолеты одной из стран Африки защитой от ракет ПВО

Израильский оборонный концерн "Эльбит" получил от одной из стран Африки заказ на оборудование парка бизнес-самолетов Gulfstream G650 системами защиты от ракет ПВО "Маген Ракиа".

Сумма заказа – 20 миллионов долларов, что при цене в 1 миллион долларов за одну систему означает, что оборудованы защитой будут около 20 самолетов.

Испытания системы "Небесный щит" ("Маген ракиа")были успешно завершены в феврале 2014 года. Система предназначена для защиты самолетов гражданской авиации, и при помощи лазерного луча сбивает с курса ракеты, выпускаемые с плеча

Разработка системы началась около 15 лет назад после попытки сбить ракетой, выпущенной с плеча, самолет, вылетевший в Израиль из Кении.

Системы уже установлены на некоторых самолетах авиакомпаний "Эль-Аль" и "Аркиа" (для которых они разрабатывались по заказу министерства транспорта), на вертолетах AgustaWestland 101 министерства обороны Италии и на военно-транспортных самолетах KC 390 авиастроительного концерна Embraer.

Недавно "Эльбит" выиграл тендер на установку таких систем на самолетах А400 ВВС Германии.