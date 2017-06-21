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Экономика

"Эльбит" оснастит самолеты одной из стран Африки защитой от ракет ПВО

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 16:04 блог версия для печати фото
"Эльбит" оснастит самолеты одной из стран Африки защитой от ракет ПВО

Израильский оборонный концерн "Эльбит" получил от одной из стран Африки заказ на оборудование парка бизнес-самолетов Gulfstream G650 системами защиты от ракет ПВО "Маген Ракиа".

Сумма заказа – 20 миллионов долларов, что при цене в 1 миллион долларов за одну систему означает, что оборудованы защитой будут около 20 самолетов.

Испытания системы "Небесный щит" ("Маген ракиа")были успешно завершены в феврале 2014 года. Система предназначена для защиты самолетов гражданской авиации, и при помощи лазерного луча сбивает с курса ракеты, выпускаемые с плеча

Разработка системы началась около 15 лет назад после попытки сбить ракетой, выпущенной с плеча, самолет, вылетевший в Израиль из Кении.

Системы уже установлены на некоторых самолетах авиакомпаний "Эль-Аль" и "Аркиа" (для которых они разрабатывались по заказу министерства транспорта), на вертолетах AgustaWestland 101 министерства обороны Италии и на военно-транспортных самолетах KC 390 авиастроительного концерна Embraer.

Недавно "Эльбит" выиграл тендер на установку таких систем на самолетах А400 ВВС Германии.

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