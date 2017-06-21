21 июня 2017 г.
последняя новость: 20:41
Китаянка сделала макияж едой
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:04 "Эльбит" оснастит самолеты одной из стран Африки защитой от ракет ПВО
15:38 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
13:54 Суд объявил миллиардера Элиэзера Фишмана банкротом
08:42 Японская компания вложила в израильский стартап Cybereason $100 млн
15:45 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
10:27 Обыск в офисах компании "Безек": Шауль Алович задержан следователями управления ценных бумаг
20:35 Минфин опубликовал список залов торжеств, действующих без лицензии
16:07 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
13:03 Главный сюрприз авиасалона Ле Бурже: американцы представили самолеты F-35A
10:57 Компенсации за опоздание или отмену авиарейса в Израиле. Справка для отпускников
Экономика

Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 15:38 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в среду, 21 июня, валютные торги завершились легким ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,283% и составил 3,543 шекеля за $1. Курс евро – на 0,239% и составил 3,950 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент незначительным снижением почти всех основных индексов.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
// NEWSru.co.il // Экономика // 14 июня 2017 г.
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились







  Rating@Mail.ru  
Среда, 21 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017