В список "Пионеров технологий" ВЭФ вошли восемь израильских компаний

Всемирный экономический форум опубликовал список "Пионеров технологий" за 2018 год, в который вошли компании, способные изменить общество и промышленность.

Из 61 компании, вошедшей в престижный список, восемь представляют Израиль. Больше представителей только у США (28).

Также в списке представлены Швеция, Бразилия (2), Канада, Великобритания (5), Швейцария (3), Кения (2), Франция, Германия, Австралия (2), Китай, Бангладеш, Индия (2), Индонезия, Новая Зеландия и Марокко.

Список разделен на 8 секторов – цифровые технологии и развлечения, кибербезопасность и цифровая идентификация, транспорт, энергетика и экология, промышленное производство, финансовые системы, здоровье, пищевая безопасность и сельское хозяйство.

Израиль представлен в секторах промышленного производства (1), энергетики и экологии (3), транспорта (1), кибербезопасности (2) и развлечений (1). Несмотря на статус лидера сельскохозяйственных технологий, в этом году в данном секторе в список не вошла ни одна израильская компания.

Израильские "Пионеры технологий" по версии ВЭФ 2018

Компания Vayyar, базирующаяся в Йегуде, разработала надежные и дешевые датчики трехмерной визуализации, позволяющие в режиме реального времени отслеживать ситуацию вокруг себя без необходимости в видеокамерах. Хотя компания размещена в секторе индустрии развлечений, ее разработка может быть использована в самом широком спектре отраслей, включая промышленность, медицину, транспорт и т.д. С момента своего создания в 2011 году компания мобилизовала у инвесторов 79 миллионов долларов.

Aqua Security (создана в 2015 году) разработала автоматическую интегрированную систему отслеживания и предотвращения кибератак для в режиме реального времени для облачных платформ.

Еще один израильский представитель в секторе кибербезопасности, компания XM Cyber (создана в 2016 году), разработала технологию вычисления векторов кибератаки, позволяющую определять приоритеты защитных мер.

Представитель Израиля в сфере транспорта, стартап-компания Innoviz, была создана в 2016 году четырьмя выходцами из технологического подразделения военной разведки АМАН, к которым присоединился известный предприниматель и инноватор Зоар Зисапель. За время своего существования компания мобилизовала у инвесторов 80 млн долларов. Штат компании – 150 сотрудников.

Innoviz разработала новое поколение лидаров для автономных автомобилей, и уже подписала договор на их установку на автомобилях концерна BMW.

Созданный в 2015 году стартап Raycach разработал программу автоматического удаленного контроля и управления для фотовольтовых электростанций любого размера, позволяющую повышать уровень выработки энергии и сокращать расходы производителя.

Действующая с 2013 года в Рош-Аине компания Utilis создала технологию вычисления утечек воды из водопроводов с помощью спутниковых технологий, позволяя сократить утечку драгоценной питьевой воды, особенно в удаленной от крупных населенных пунктов местности.

Компания Water Gen основана в 2009 году предпринимателем и ученым Арье Кохави. Она специализируется в разработке и создании уникальных и передовых технологий для извлечения пресной воды из воздуха. Продукция компании состоит из 3 основных частей: технологии для выделения пресной воды непосредственно из воздуха; технология осушения воздуха; портативный очиститель воды, который работает от аккумулятора и производит свежую, чистую воду из несоленых источников воды. Среди клиентов Water Gen: ЦАХАЛ и армии таких стран, как США, Великобритания, Франция. Еще в 2015 году она вошла в список 10 самых перспективных оборонных стартапов Израиля, однако теперь ее технология рассматривается не только как военная.

В промышленном секторе Израиль представлен компанией Precognize разработала технологию предсказания необходимости ремонта в компаниях непрерывного производственного цикла (химическая, нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая, металлургическая промышленность). Технология позволяет предотвращать остановки, сокращать до минимума простои и существенно снижать эксплуатационные расходы.







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