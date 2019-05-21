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Экономика

OECD снизила прогноз на экономику Израиля и рекомендовала не превышать рамки дефицита бюджета

время публикации: 21:45 | последнее обновление: 21:45 блог версия для печати фото
OECD снизила прогноз на экономику Израиля и рекомендовала не превышать рамки дефицита бюджета
OECD снизила прогноз на экономику Израиля и рекомендовала не превышать рамки дефицита бюджета

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала новый прогноз по экономике Израиля, снизив прогнозируемые темпы роста ВВП с 3,5% до 3,1%. Ранее схожие прогнозы опубликовали Международный валютный фонд и Банк Израиля.

Аналитики организации отмечают, что снижение темпов роста экономики Израиля, в значительной части экспорто-ориентированной, будет следствием внешних факторов, таких как снижение объемов глобальной торговли, торговые войны между США и Китаем, расширение антииранских санкций и т.д.

В то же время в отчете говорится, что чтобы сохранить прогнозируемые темпы роста новому правительству придется идти на непопулярные меры, включая повышение налогов, и постараться избежать превышения рамок бюджета, сокращая правительственные расходы.

Напомним, что на текущий момент дефицит госбюджета за последние 12 месяцев составляет 3,8% (3,7% при нейтрализации сезонных факторов), что существенно больше предусмотренного потолка в 2,9%.

Также OECD настаивает на реформах с целью сокращения уровня неравенства и усиления конкуренции в страдающих от отсутствия конкуренции сферах экономики.

Аналитики организации считают также, что Банку Израиля стоит повысить учетную ставку.

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