Греция и Кипр откроют границы для израильских туристов, Сейшелы выделили отдельный остров

Власти Греции и Кипра объявили, что Израиль будет в числе первых стран, граждане которых будут освобождены от запрета на въезд и от обязательного карантина. Также Израиль близок к подписанию эксклюзивного двустороннего соглашения о туризме с Сейшельскими островами.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что с 15 июня возобновится работа сезонных отелей в стране, а с 1 июля аэропорт Афин начнет принимать международные рейсы.

Точный список стран, граждане которых смогут посещать Грецию без карантина, будет опубликован в конце мая. По состоянию на текущий момент известно, что в него войдут Израиль, Германия, Кипр и ряд соседних с Грецией балканских государств. Окончательное решение будет принимать специальный эпидемиологический комитет.

Власти Кипра объявили о возобновлении прямого авиасообщения с Израилем с 9 июня для бизнесменов и с 15 июня – для всех туристов, без необходимости в карантине.

Между тем, правительство Сейшельских островов приняло решение на первом этапе допускать в страну туристов исключительно из Израиля. В рамках пилотного проекта под израильских туристов выделен частный остров Силуэт, принадлежащий сети отелей Hilton. Планируется, что полеты из Израиля на Сейшелы будут осуществляться авиакомпанией Air Seychelles четыре раза в неделю.

На текущий момент власти двух стран ведут переговоры о подписании двустороннего соглашения. Ожидается, что оно вступит в силу в июне.

Между тем, в среду, 20 мая, Израиль уведомил иностранные авиакомпании о том, что запрет на въезд иностранных граждан продлен на месяц, до 15 июня. Израильтяне, вернувшиеся из-за границы спецрейсами до этой даты, будут обязаны пройти двухнедельный карантин.