Рейтинг самых богатых стран по версии МВФ: Израиль – 38-й

Согласно данным Международного валютного фонда, по состоянию на октябрь 2017 года самой богатой страной мира является Катар, где годовой внутренний валовый продукт на душу населения (по паритету покупательской способности) составляет 124.930 долларов.

На втором месте – автономный район Макао с показателем 114.430 долларов, на третьем – Люксембург со 109.190 долларами.

Далее следуют Сингапур, Бруней, Ирландия, Норвегия, Кувейт, ОАЭ. Замыкает первую десятку Швейцария, где ВВП на душу населения составляет 61.360 долларов.

США – на 13-й позиции (59,5 тысяч долларов), Саудовская Аравия – на 14-й, Германия – на 19-й (50,2 тысячи), Австралия – на 20-й.

Канада – 24-я, Великобритания – 28-я. Следом за ней идут Франция и Япония.

Израиль занял 38-ю строчку с 36.250 долларов, расположившись между Кипром и Чехией. При этом следует отметить, что хотя ВВП на душу населения в Израиле вырос по сравнению с 2017 годом на 1030 долларов, страна потеряла в рейтинге сразу 4 позиции.

В частности, в 2015-2016 годах Кипр находился в рейтинге ниже Израиля.

Отметим также, что в рейтинге Всемирного банка за 2016 год Израиль занимает 29-ю строку с показателем 37.901 доллар, а в рейтинге OECD – 22-ю строку с показателем 37.915 долларов (в рейтинге OECD фигурируют только 50 государств).

Россия – на 51-й строчке с 27,9 тысяч долларов.





