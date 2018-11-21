Сразу после отставки Либермана Нетаниягу утвердил сделку "Эльбит"-ТААС

Одним из первых шагов премьер-министра Биньямина Нетаниягу на посту министра обороны, занятого им после ухода в отставку лидера партии НДИ Авигдора Либермана, стало подписание лицензии, позволяющей частному оборонному концерну "Эльбит" получить контроль над государственным концерном "Военная промышленность" (IMI, ТААС).

Подписание лицензии, затягивавшееся в последнее время Либерманом, стало последним шагом на пути к приватизации госконцерна, долгое время являвшегося убыточным для государства из-за старых долгов по пенсиям, отмечает обозреватель The Marker Хагай Амит.

Уже в ближайшие дни государство получит от "Эльбита" 1,4 миллиарда шекелей. Еще 400 миллионов шекелей будут получены до 2022 года. Помимо этого, заводы "ТААС" будут переведены в Негев, что освободит значительные территории под застройку в центре страны и увеличит количество рабочих мест на юге.

В то же время из "ТААС" выделены несколько секретных подразделений. Также следует отметить, что концерн был продан без долгов, которые будет по-прежнему выплачивать государство.

Министерство обороны тратило на закупки у "Эльбита" 22% бюджета внутренних закупок. После сделки он получит еще 9%, обойдя концерн "Авиационная промышленность".