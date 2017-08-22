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Экономика

Канада и ЕС останавливают импорт израильской сельхозпродукции из-за опасного вредителя

время публикации: 21:31 | последнее обновление: 21:38 блог версия для печати фото
Канада и ЕС останавливают импорт израильской сельхозпродукции из-за опасного вредителя

Власти Канады объявили о замораживании импорта 2 тысяч тонн израильского сладкого перца, а власти Европейского союза предупредили Израиль о возможности полного замораживания импорта израильской сельхозпродукции с 1 января 2018 года.

Причиной столь жестких мер стал резкий рост случаев обнаружения в экспортируемых Израилем продуктах опасного вредителя – ложной яблочной моли.

Как сообщает "Глобс", под угрозой запрета оказался экспорт на сумму 1,7 миллиарда шекелей из общего экспорта сельхозпродукции, оцениваемого в 4,4 миллиарда шекелей в год.

При этом ущерб от остановки экспорта для внутреннего рынка, по оценке минсельхоза, может составить до 9 миллиардов шекелей.

Ложная яблочная моль является исключительно опасным вредителем, с которым сложно бороться. Она атакует более 70 видов сельскохозяйственных культур, легко переходя с одной на другую, быстро размножается, имеет высокую сопротивляемость к инсектицидам и плохо поддается обнаружению.



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