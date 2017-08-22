Главы индийских нефтяных компаний посетили Израиль

Крупная делегация высокопоставленных представителей энергетического сектора Индии прибыла в Израиль с рабочим визитом по приглашению министерства энергетики Израиля.
В состав делегации вошли главы четырех крупных индийских компаний нефтегазовой отрасли, входящих в список Fortune 500, чиновники правительства Индии и посол Индии в Израиле Паван Капур.
В понедельник, 22 августа, делегация встретилась с руководством министерства энергетики и управления полезных ископаемых.
Членам делегации была представлена информация о тендерах на поиск нефти и газа в эксклюзивных экономических водах Израиля.
Также делегация встретится с представителями израильских компаний, специализирующихся на промышленных технологиях, кибербезопасности и энергетики, после чего посетит хайфский "Технион" и университет Бар-Илан.