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Экономика

Главы индийских нефтяных компаний посетили Израиль

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 15:38 блог версия для печати

Крупная делегация высокопоставленных представителей энергетического сектора Индии прибыла в Израиль с рабочим визитом по приглашению министерства энергетики Израиля.

В состав делегации вошли главы четырех крупных индийских компаний нефтегазовой отрасли, входящих в список Fortune 500, чиновники правительства Индии и посол Индии в Израиле Паван Капур.

В понедельник, 22 августа, делегация встретилась с руководством министерства энергетики и управления полезных ископаемых.

Членам делегации была представлена информация о тендерах на поиск нефти и газа в эксклюзивных экономических водах Израиля.

Также делегация встретится с представителями израильских компаний, специализирующихся на промышленных технологиях, кибербезопасности и энергетики, после чего посетит хайфский "Технион" и университет Бар-Илан.

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