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Экономика

Отчет минфина: ЦАХАЛ потратил на секретные закупки 20 миллиардов шекелей

время публикации: 08:53 | последнее обновление: 09:15 блог версия для печати фото
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман
F-35
Отчет минфина: ЦАХАЛ потратил на секретные закупки 20 миллиардов шекелей

Согласно отчету министерства финансов за 2016 год, обязательства министерства обороны по закупкам составили 67 миллиардов шекелей.

Из этой суммы 20 миллиардов шекелей составляют засекреченные контракты по закупке вооружений у израильских оборонных концернов и в рамках договоров с другими странами.

Среди контрактов, не являющихся секретными, самым крупным является закупка боевых самолетов пятого поколения F-35, за которые Израилю осталось заплатить 17 миллиардов шекелей до 2022 года.

6,4 миллиарда шекелей составляют обязательства министерства обороны по строительству учебных баз в Негеве до 2037 года.

1,8 миллиарда шекелей минобороны должно заплатить за закупленные у Италии учебные самолеты "Лави" (до 2035 года). Еще 2 миллиарда шекелей составляют обязательства по обслуживанию учебных самолетов "Лави" и симуляторов полетов до 2035 года. 1,7 миллиарда шекелей осталось заплатить за закупку и техническую эксплуатацию двигателей для самолетов "Лави".

2,3 миллиарда шекелей до 2030 года ЦАХАЛ выплатит за техническую эксплуатацию двигателей для самолетов F-16 и F-15.

890 миллионов шекелей – обязательства ЦАХАЛа за поставку авиационного топлива за 2014-2016 года.

2,35 миллиарда шекелей ЦАХАЛ должен за закупку боеприпасов, 1,2 миллиарда шекелей – за закупку ракетных корветов для охраны эксклюзивных экономических вод, 1,04 миллиарда шекелей – за системы активной защиты для танков "Ветровка" ("Меиль Руах").

477 миллионов шекелей необходимо заплатить за подземный забор на границе с Газой.



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