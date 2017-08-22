Финансирование школьного образования и успехи школ: статистика минпроса

Министерство просвещения опубликовало подробный отчет о состоянии системы школьного образования за 2015/2016 учебный год.

Согласно данным министерства, в этом году бюджеты начальных школ и средних классов в социально слабых населенных пунктах выросли в среднем на 6%, тогда как в остальных – на 3%.

Начальная государственно-религиозная школа получала в среднем 17.300 шекелей на ученика, государственная светская – 15 тысяч, государственная арабская – 17 тысяч, а ультрарелигиозная – 13 тысяч.

В старших классах средней школы государственно-религиозные школы получали по 33 тысячи шекелей на ученика, светские – 27 тысяч, арабские – 21,4 тысячи, а ультраортодоксальные – 19,7 тысяч шекелей.

Поскольку помимо базового финансирования существуют дополнительные параметры, бюджет старших школ разнится между населенными пунктами.

Больше всего из расчета на ученика получили школы регионального совета Мером а-Галиль – 44,6 тысяч шекелей. В Звулуне на каждого ученика было выделено 43,5 тысячи шекелей, в Эмек Мааянот – 42,3 тысячи шекелей, на Голанских высотах – 40,4 тысячи шекелей. Также в десятку вошли средние школы Бейт-Шеана, Эфраты, Нижней Галилеи, Тират а-Кармель, Кирьят-Арбы и Кирьят-Шмоне.

Для сравнения, в Модиин-Илите на ученика выделялось 11,5 тысяч шекелей, в Бейтар-Илите – 15,2 тысяч, в Эльаде – 16,4 тысячи, в Эвен Йегуде – 16,9 тысяч, в Неве Мидбар – 17,5 тысяч, в Бней-Браке – 17,6 тысяч, в Кфар-Йоне – 17,9 тысяч, в Джулисе и в Нахаль Сореке – 18,9 тысяч, в Рейне – 19 тысяч шекелей.

По доле учеников, получивших аттестат зрелости, лидируют две государственные религиозные школы для девочек "Ульпанат Кфар-Пинес" и "Ульпанат Эвен-Шмуэль", 100% учениц которых получили аттестат. Также в десятку входят средняя школа Бейт-Джана, тель-авивская школа "Шевах Мофет", школа ОРТ имени Макса Шайна в Реховоте, школы для девочек "Ульпанат Торанит Хорев" в Иерусалиме, "Ульпанат а-Рав Шаули" в Ашдоде и "Ульпанат Йешурун" в Петах-Тикве, школа "Андасаим" в Герцлии и сельскохозяйственная школа "а-Кфар а-Ярок" в Рамат а-Шароне.

Самый низкий показатель – в технологической школе "Альнаджах" в Бака эль-Гарбии, где аттестат зрелости получили только 6,7% выпускников, в образовательном центре ОРТ в Кфар-Сабе (10,8%), в научно-инженерном центре ОРТ в Нацерете (15,4%).

По доле учеников, получивших аттестат зрелости с отличием, лидируют Рамат а-Шарон (24,1% учеников), Гиватаим (19,5%), Модиин-Макабим-Реут, Гуш-Эцион, Гиват-Шмуэль, Ярка, Кирьят-Оно, Раанана, Тель-Монд и Рамат-Ган.

Меньше всего отличников в Хацор-Глилит и Маале-Ироне (0,5%), Офакиме, Сегев-Шаломе, Сдероте, Самарии, Раате, Зарзире, Араре и Рехасиме.

Самым лучшим местом работы по оценке учителей стали "Хават Ноар Циони" в Иерусалиме, "ОРТ Шарет" в Нацрат-Илите, многопрофильная школа "Нофарим бе-Галиль" в Тверии, ОРТ в Тверии, "Макиф Лихман" и "Макиф Зинман" в Димоне, "Ирони Алеф" в Хайфе и ОРТ в Араде.

Среди прочего, министерство опубликовало список 50 школ с самым большим количеством учеников в классах.

Лидирует в нем школа "а-Шита" в Реховоте, в которой учатся в среднем по 36,8 учеников в классе, что на 31% больше среднего показателя по стране. Также больше 36 учеников в классах школ "Ицхак Шамир" в Холоне и "Аргаман" в Нес-Ционе.

35 и более учеников в среднем в классах школ "Эхуд Манор" в Петах-Тикве, "Гордон" в Тель-Авиве и "Тораней Ариэль" в Модиине.

Замыкают десятку самых загруженных учебных заведений школы "Реут" (Ришон ле-Цион), "Узи Хитман" (Петах-Тиква), "Шивтей Исраэль" (Модиин) и "Яаков Коэн" (Кирьят-Оно).

Большое количество школ Реховота, Петах-Тиквы, Ришон ле-Циона и Модиина фигурируют и в 2-5 десятках самых загруженных школ.