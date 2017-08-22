Работники Ашдодского порта потребовали половину зарплат увольняющихся

Переговоры между министерством транспорта, руководством и рабочим комитетом Ашдодского порта были в очередной раз сорваны.

Причиной срыва стало выдвинутое рабочим комитетом порта требование распределить между работниками половину суммы, которую порт сэкономит в результате добровольного увольнения части работников, сообщает "Калькалист".

Напомним, что министр транспорта Исраэль Кац гарантировал защиту от увольнения на 10 лет, если рабочий комитет порта согласится на программу повышения эффективности труда и добровольное увольнение 250-400 работников.

В минфине и минтрансе категорически отказываются выполнять требование работников, подчеркивая, что причиной проблемной ситуации, в которой оказался порт, являются завышенные расходы на зарплаты (на них уходит более половины доходов порта).