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Экономика

Минфин США ввел санкции против четырех россиян за сотрудничество с Северной Кореей

время публикации: 19:42 | последнее обновление: 19:42 блог версия для печати фото
Минфин США ввел санкции против четырех россиян за сотрудничество с Северной Кореей

Министерство финансов США расширило санкционные списки, включив в них 10 организаций и шесть физических лиц, из-за сотрудничества с КНДР. Об этом сообщается на сайте минфина.

Под санкции подпали четверо граждан России, в том числе генеральный директор "Гефеста" Рубен Киракосян, фирма которого занимается оптовой торговлей металлами.

Санкции введены в отношении Ирины Хьюш - директора компании Velmur Management, работающей в Сингапуре.

В черный список также включены Андрей Сербин и Михаил Писклин. По данным минфина США, они работали с находящейся в санкционном списке сингапурской компанией Transatlantic Partners.

В минфине США назвали неприемлемым, что "физические лица и компании в Китае, России либо где-то еще позволяют КНДР получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации обстановки в регионе".

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