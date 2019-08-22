Израиль освободил палестинцев от акциза на топливо

Палестинский министр гражданской администрации Хусейн аш-Шейх сообщил, что Израиль и ПА достигли соглашения, согласно которому палестинцы будут освобождены от уплаты акциза на поставляемое им топливо. Освобождение вводится ретроактивно – за последние семь месяцев.

"Это означает конец топливного кризиса", - заявил аш-Шейх, добавив, что финансовый кризис в ПА еще не преодолен. Напомним: Руководство автономии отказывается принимать налоги, собираемые для ПА, поскольку Израиль удерживает из них сумму пособий заключенным и семьям террористов.

ПА получит топливо без акциза, но продавать его будет по полной цене. Надбавка превысит 100%, что приведет к поступлению в казну автономии более двух миллиардов шекелей. Тем самым Израиль помогает ПА справиться с бюджетным дефицитом, повышая стабильность режима.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что удерживаемая Израилем сумма составляет около 144 миллионов долларов в год, в то время как только налог на топливо принесет в казну 68 миллионов долларов в месяц.