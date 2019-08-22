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Экономика

Израиль освободил палестинцев от акциза на топливо

время публикации: 20:24 | последнее обновление: 20:24 блог версия для печати фото
Израиль освободил палестинцев от акциза на топливо
Израиль освободил палестинцев от акциза на топливо
Израиль освободил палестинцев от акциза на топливо

Палестинский министр гражданской администрации Хусейн аш-Шейх сообщил, что Израиль и ПА достигли соглашения, согласно которому палестинцы будут освобождены от уплаты акциза на поставляемое им топливо. Освобождение вводится ретроактивно – за последние семь месяцев.

"Это означает конец топливного кризиса", - заявил аш-Шейх, добавив, что финансовый кризис в ПА еще не преодолен. Напомним: Руководство автономии отказывается принимать налоги, собираемые для ПА, поскольку Израиль удерживает из них сумму пособий заключенным и семьям террористов.

ПА получит топливо без акциза, но продавать его будет по полной цене. Надбавка превысит 100%, что приведет к поступлению в казну автономии более двух миллиардов шекелей. Тем самым Израиль помогает ПА справиться с бюджетным дефицитом, повышая стабильность режима.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что удерживаемая Израилем сумма составляет около 144 миллионов долларов в год, в то время как только налог на топливо принесет в казну 68 миллионов долларов в месяц.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 августа 2019 г.
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