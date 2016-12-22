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Экономика

Уровень безработицы в Израиле вырос на 0,1%

время публикации: 15:48 | последнее обновление: 15:48 блог версия для печати фото
Уровень безработицы в Израиле вырос на 0,1%

Согласно данным центрального статистического бюро, в ноябре 2016 года уровень безработицы в Израиле вырос на 0,1% по сравнению с октябрем и составил 4,6%.

В общей сложности в Израиле 3 миллиона 956 тысяч участников рынка рабочей силы в возрасте старше 15 лет (64,2% населения). Из них 3 миллиона 776 тысяч трудоустроенных и 180 тысяч безработных.

Доля участников рынка рабочей силы в возрастной категории от 25 до 64 лет снизилась с 80,1% до 79,8%. При этом уровень безработицы в этой возрастной категории остался на уровне 3,9%.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 21 ноября 2016 г.
Уровень безработицы в Израиле снизился до 4,5%







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