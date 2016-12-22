22 декабря 2016 г.
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Экономика

Кнессет утвердил госбюджет и закон о госрегулировании 2017-2018

время публикации: 08:56 | последнее обновление: 09:06 блог версия для печати фото
Кнессет утвердил госбюджет и закон о госрегулировании 2017-2018
Кнессет утвердил госбюджет и закон о госрегулировании 2017-2018

В ночь на четверг, 22 декабря, Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон о государственном бюджете и закон о регулировании народного хозяйства на 2017 и 2018 года.

В 2017 году бюджет брутто составит 491,7 миллиарда шекелей, бюджет без учета расходов, обусловленных доходами – 446,8 миллиарда шекелей, а расходная часть бюджета без учета обслуживания государственного долга – 359,7 миллиарда шекелей.

В 2018 году эти показатели будут, соответственно, составлять, 502 млрд, 460 млрд и 376,7 млрд шекелей.

Реальный рост бюджета (с учетом инфляции) между 2016 и 2017 годами составит 5,2%, а между 2016 и 2018 годами – 8,3%. Потолок дефицита бюджета – 2,9%.

В рамках закона о государственном регулировании утверждены 50 реформ, включая введение налога на третью квартиру, изменение системы налогообложения с целью привлечения иностранных компаний, реформу института стандартов, реформу рынка парфюмерных товаров и товаров личной гигиены и т.д.

В то же время процесс утверждения бюджета сопровождался скандалами и выделением средств депутатам на распределение по собственному усмотрению в обмен на поддержку.



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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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