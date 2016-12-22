Европейский суд: соглашения между ЕС и Марокко не распространяются на Западную Сахару

Европейский суд, являющийся высшей судебной инстанцией Европейского союза, постановил, что любые соглашения и договора, подписанные между Европейским союзом и королевством Марокко, не распространяются на территорию контролируемой Марокко Западной Сахары.

Иск по данному поводу был подан Фронтом ПОЛИСАРИО, признаваемым ООН в качестве легитимного представителя народа Западной Сахары, опротестовавшим два торговых соглашения между ЕС и Марокко – соглашение об ассоциации ЕС-Марокко от 2000 года и соглашение о свободной торговле от 2012 года.

Согласно постановлению, понятие "территория королевства Марокко", указанное в соглашениях, не включает в себя территорию Западной Сахары. Среди прочего, продукция, произведенная на территории Западной Сахары, не может маркироваться как произведенная в Марокко.