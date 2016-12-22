Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 22 декабря, валютные торги завершились умеренным снижением курса доллара и легким – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0.339% и составил 3,817 шекелей за $1. Курс евро – на 0,118% и составил 3,989 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

26 сентября монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на октябрь без изменений – на уровне 0,1%.

28 ноября монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.