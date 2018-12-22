В США заморожена деятельность федерального правительства

В 07:00 часов утра по израильскому времени в США закончились средства, выделяемые на работу правительственных органов. Причиной третьего за последние 23 года "выключения" правительства стал отказ Сената утвердить требование президента Дональда Трампа выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство разделительной стены на границе с Мексикой.

Напомним, что два дня назад Палата представителей утвердила соответствующий бюджет, однако в Сенате дебаты на текущий момент закончились безрезультатно.

В декабре 1995 года Биллу Клинтону потребовалось 20 дней, чтобы преодолеть кризис по поводу программы Medicare. В 2013 году Бараку Обаме потребовалось 17 дней, чтобы урегулировать кризис по тому же поводу.

Отметим, что параллельно в США запущена крупнейшая в истории краудфандинговая кампания по сбору у населения 1 миллиарда долларов на строительство стены. В ответ на инициативу республиканцев демократы запустили кампанию по сбору средств на закупку лестниц для ее преодоления.

В США количество федеральных служащих составляет около 3 миллионов человек. Однако почти 2 миллиона из них – военнослужащие, сотрудники полиции и служб спасения, авиадиспетчеры, сотрудники службы контроля продуктов питания и других служб, занимающихся обеспечением безопасности населения. Все эти службы продолжат работу, несмотря на отсутствие финансирования.





