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Экономика

Министерство снабжения: Египет обеспечен продовольствием на полгода

время публикации: 13:01 | последнее обновление: 13:14 блог версия для печати фото
Министерство снабжения: Египет обеспечен продовольствием на полгода

Министр снабжения Египта Мухаммад Али аш-Шейх сообщил, что государство закупило у крестьян миллион тонн сахарного тростника. По его словам, этого хватит, чтобы обеспечить страну сахаром на четыре месяца.

По другим основным позициям существующих запасов продовольствия хватит египтянам на полгода. В ближайшее время будет принято решение о том, нужны ли дополнительные закупки сахара и в каком объеме.

Министр рассказал, что за последние четыре месяца в Египте было продано 900.000 сахара. Всего же приходится закупать за рубежом до миллиона тонн сахара ежегодно.

Резкое падение курса египетской лиры привело к исчезновению с рынка многих продовольственных товаров, в том числе – распространяемым через карточки. Перебои с сахаром продолжались несколько недель.

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