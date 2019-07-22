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Экономика

Шекель рекордно подорожал по отношению к корзине валют

время публикации: 11:19 | последнее обновление: 11:19 блог версия для печати фото
Шекель рекордно подорожал по отношению к корзине валют
Шекель рекордно подорожал по отношению к корзине валют
Шекель рекордно подорожал по отношению к корзине валют

С начала 2019 года израильский шекель подорожал на 6,2% по сравнению с корзиной валют, в которую входят национальные валюты основных торговых партнеров Израиля.

В конце минувшей недели курс шекеля по отношению к корзине валют вырос до 75,658 пункта (чем меньше показатель, тем выше курс шекеля по отношению к корзине валют), что является абсолютным рекордом с момента начала расчета курса в июле 1999 года.

С начала текущего года единая европейская валюта подешевела по отношению к шекелю на 7,5%, опустившись ниже 4 шекелей за евро, курс доллара США опустился на 5,5%, вплотную приблизившись к отметке 3,5 шекеля за доллар, британский фунт рухнул на 8,3% до уровня 25-летней давности, швейцарский франк подешевел на 6%, японская йена – на 4,1%, шведская крона – на 9,8%, датская крона – на 7,4%, канадский доллар – на 1,5%.

Как отмечает The Marker, одной из причин укрепления шекеля является смена курса крупнейших центральных банков, сигнализировавших о намерении возобновить политику снижения учетной ставки, тогда как Банк Израиля все еще говорит о ее повышении.

Также фактор сильного шекеля поддерживают последние макроэкономические показатели – рекордно низкая безработица, 5% роста ВВП в первом квартале, соотношение госдолга к ВВП, последние повышения международного кредитного рейтинга страны.

Еще одна причина, поддерживающая курс шекеля – продолжающийся приток иностранной валюты в Израиль в связи с продажами израильских компаний за границу.

При этом следует отметить, что подобная ситуация, выгодная израильским туристам и импортерам, проблематична для компаний-экспортеров, получающих меньше выручки в шекелях при тех же расходах.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 января 2008 г.
Шекель демонстрирует свою силу. Комментарий эксперта





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